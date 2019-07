La euforia de una periodista peruana por el pase a la final: "Me tomaría todo el alcohol que el cuerpo resista"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Perú están a punto de decretar un feriado nacional para festejar la hazaña de su selección en Copa América. Las celebraciones y mensajes de aliento se multiplican en la redes sociales de cara a la final del domingo ante Brasil.

La periodista Juliana Oxenford, una de las más reconocidas de su país, se desbordó de alegría en su cuenta de Twitter una vez conocido el triunfo de Perú ante Chile por semifinales.

"Estoy pensando en salir y celebrar hasta que no me dé el alma, ponerme la camiseta y gritar por este triunfo, tomar todo el alcohol que mi cuerpo resista. Luego me acuerdo que tengo que llevar a María al colegio a las 7am, después radio, en la noche tv y se me pasa", escribió la periodista para sus 1,8 millones de seguidores.

Oxenford también dedicó mensajes al DT Ricardo Gareca y al arquero peruano Galese. Además, reafirmó la paternidad cultural del ceviche y del pisco sobre los chilenos.

36 años después, logró que PERÚ volviera a un mundial. 44 años después, hizo que la selección se disputara una final en la Copa América. Se llama Ricardo Gareca, es aregentino y ha hecho por este país mucho más que muchos peruanos. Gracias profe, gracias totales! — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 4 de julio de 2019

Sorry Chile pero ya ven que no solo el cebiche y el pisco es nuestro, también la final de la Copa América. Jojolete!!! — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 4 de julio de 2019