Estupor tras acusación a Daniel Viglietti por "violación a una menor"

La redes sociales se sacudieron este fin de semana con una acusación en contra del cantautor Daniel Viglietti, fallecido en 2017. El periodista cultural Nelson Díaz (Radio Uruguay) aseguró en una publicación de Facebook que el músico "violó menores" y una de las sobrinas del músico, Lucía Viglietti Forner, confirmó la versión.

"¿Sabían que este miserable, abyecto, que cantaba para el pueblo violó menores? La muerte no redime. Viglietti violador. Hablen con la familia y lo sabrán", escribió Díaz comentando una foto del artista.

Entre la catarata de mensajes en su muro reclamando "pruebas", aparecieron varios mensajes de Lucía Viglietti Forner confirmando la acusación y dando su versión de los hechos, ocurridos presuntamente en el año 1967.

De acuerdo al relato de la sobrina, el músico tenía 27 años cuando habría abusado de una niña de 10 años, también parte de la familia. El episodio dividió a la familia entre algunos que eligieron silenciar lo ocurrido y otros que lo condenaron. Viglietti Forner es hijo de los hermano del músico y no tenía relación con su tío artista.

"Que no se pueda defender no quita que desgraciadamente es verdad", le respondió Lucía Viglietti, por ejemplo, a la diputada del Frente Amplio Verónica Mato quien se alarmaba con una denuncia contra una persona fallecida.

"Sucedió dentro de la familia y mis abuelos optaron por tapar todo", escribió la joven. A mí jamás me hizo nada. Lo que él hizo fue cuando yo no era ni nacida. Fue a otra integrante de la familia", escribió en otro mensaje.

"La víctima no quiso denunciar no hay nada que se pueda hacer. Pero sí, desgraciadamente hubo mucho silencio cómplice en mi familia, empezando por mis abuelos", prosiguió la joven, quien se declaró militante del Frente Amplio en otro mensaje, descartando "móviles políticos" en su testimonio.

Daniel Viglietti falleció a los 78 años en octubre de 2017, luego de una prolífica carrera en el folclore y el canto popular y como conductor de radio. Algunas de sus canciones, como A desalambrar, se transformaron en himnos de los movimientos de izquierda.

La memoria de Daniel Viglietti estuvo muy presente estos días porque el pasado 24 de julio habría cumplido 81 años. Además, el sábado, el programa Únicos de Canal 4 hizo un homenaje a Mario Benedetti e incluyó fragmentos de la presentación en conjunto que hacía el escritor junto a Viglietti.

Nelson Díaz aseguró en los comentarios a su publicación que el episodio denuncia era "un secreto a voces" y que no es la primera vez que él lo menciona públicamente.

Luego de difundida la denuncia, el periodista Leonardo Haberkorn dio cuenta de que en 2017, otro familiar del artista, Cédar Viglietti también dio cuenta del pasado oscuro del cantautor, aunque en su publicación no hizo alusión directa al músico. Cédar es el hermano menor de Daniel.

"Muchos uruguayos se sorprenderían de un secreto que ha protegido a un abusador en mi familia. Lamentablemente todos lo ocultan para salvar el apellido (hasta la víctima lo hace) y si lo denuncio me acusarían de mentiroso...", escribió en enero de 2017 Cédar Viglietti.

Luego de la publicación de Díaz y de la conmoción en las redes, Lucía Viglietti Forner decidió hacer un extenso posteo para relatar lo sucedido y aclaró que ella nunca fue "cómplice" y no tenía relación con su tío en vida. Luego borró su cuenta de Facebook.

Lee la publicación completa:

Voy a hablar de este tema por única vez y lo hago porque surgió una publicación por ahí. Mi tío Daniel a la edad de 27 años abusó sexualmente de una integrante de la familia cuando ésta tenía 10. Ni mis padres, hermanos ni yo, hemos sido JAMÁS cómplices de tal aberración. Por esa razón no teníamos contacto con él. Cuando nos han preguntado por él hemos contado muchas veces lo que sucedió, nunca nos preocupamos en cuidar su imagen o en no "manchar" el apellido, como sí lo hizo otra parte de mi familia. No somos cómplices y no hicimos la denuncia ante la justicia porque la víctima nunca quiso denunciarlo.



Hay mucha gente que lo sabe, de hecho quien era su esposa en ese momento lo supo por boca de él y se separó de inmediato.



Estoy recibiendo muchas solicitudes de amistad debido a la publicación que hizo Nelson, pero no las voy a aceptar porque no voy ni a dar detalles morbosos ni a revelar el nombre de la víctima. Tampoco voy a aclarar y explicar más nada. Entiendo que fue una figura pública y un referente importante para muchos pero eso no quita, que así como tuvo sus luces, tuvo sus sombras. El que quiera creerlo bien y el que no, en su derecho está.