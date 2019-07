Estrella del cine porno baja 30 kilos y muestra su cambio en redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace unos meses, la ex porno star Jenna Jameson, conocida como la artista más famosa del mundo en la industria del entretenimiento para adultos, contó que había bajado más de 30 kilos después de dar a luz a su hija. Ahora, decidió publicar las fotos del "antes" y "después" de su figura en su cuenta de Instagram, dando fuerzas a todos aquellos que deciden enfrentar la difícil tarea de ponerse a dieta.

En su posteo, la actriz decidió hablar sobre el problema de comer de manera descontrolada: "Todos lo hacemos, sin excepciones. Incluso los gurús de la salud y los capos del fitness", escribió. Y se preguntó cómo hacer para sentirse mejor: "Sé que no soy perfecta y mi voluntad no es de acero pero también sé que nunca me daré por vencida. Es importante saber que no importa durante cuánto tiempo te caigas, siempre podés volver a subirte al caballo. Está bien sentirse desmotivado, decepcionado y pisoteado. Canalizá eso de manera positiva y sabé que hay muchos que están en el mismo viaje junto a vos", agregó.



En una publicación anterior, Jameson había también escrito: "Recuerden que estas fotos de 'antes y después' no solo son para mostrar la estética sino también para dar cuenta del trabajo duro con respecto a mi salud interior. Esto me llevó años de recalibrar y volver a enforcarme".

¿Qué es la dieta "keto"?

La dieta keto, que menciona la actriz en sus redes, es también conocida como dieta cetogénica y consiste en incorporar grasas y proteínas en detrimento de los carbohidratos.

Esta dieta, rica en grasas, ha sido utilizada para controlar los ataques epilépticos en niños. Una de las críticas a este régimen alimenticio cuando se usa para bajar de peso, es que el paciente puede incorporar demasiadas proteínas y grasas de mala calidad y ello puede empeorar su salud.

Además, los especialistas indican que una dieta en la que se produce una rápida fluctuación del peso está asociada a un mayor índice de mortalidad.

La trayectoria de Jameson

La carrera de Jameson excede el mero ámbito de la pornografía, pese a estar en el segundo lugar del Top 50 de las estrellas triple X de todos los tiempos según la revista Adult Movies News (precedida por emblemático Ron Jeremy). Según la New York Magazine, Jameson es nada más y nada menos que un ícono cultural, y sus apariciones en E! Entertainment, en pelis "tradicionales" (Private Parts) y poniendo su voz para el video game Grand Theft Auto: Vice City no hacen más que revalidarla continuamente.