La estrategia de Nicolás Furtado para evitar hablar de su vida privada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La carrera de Nicolás Furtado en Argentina sigue en ascenso, con interpretaciones de personajes que ya están haciendo un lugar la memoria del público rioplatense. Su caracterización de "Diosito" lo ha hecho merecedor de importantes elogios, y ahora regresa con ese personaje en la tercerca temporada de El Marginal.

Sin embargo, pese al éxito y la exposición, Furtado siempre ha cultivado perfil muy bajo. Poco y nada se sabe de la vida personal de este galán oriundo del barrio de La Teje y, en una entrevista que dio a revista Gente, reveló la estrategia para que sólo se hable de su carrera profesional y no de las mujeres que lo relacionaron en más de una ocasión. "Todo lo que te digo con respecto a ese tema tomalo con pinzas. Como todo lo que te pueda responder a partir de ahora. Te puedo inventar, delirar, decir algo que no pienso", sostuvo Furtado.

RELACIONADAS Nicolás Furtado habló de la legalización de la marihuana tras haber sido demorado en la frontera By Miguel Bardesio Nicolás Furtado habló de la legalización de la marihuana tras haber sido demorado en la frontera Nicolás Furtado habló de la legalización de la marihuana tras haber sido demorado en la frontera Nicolás Furtado acusado de ingresar marihuana a Buenos Aires By Miguel Bardesio Nicolás Furtado acusado de ingresar marihuana a Buenos Aires Nicolás Furtado acusado de ingresar marihuana a Buenos Aires

"Siempre me voy a correr, principalmente, porque después se transforman en titulares y mucha gente que no me conoce como actor se queda con los titulares o con lo que dice la nota. Hablo de lo que me interesa" , agregó el intérprete.