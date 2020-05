Esteban Batista explicó qué pasó con el mensaje a Iliana da Silva y Fernanda Cabrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esteban Batista era una pieza clave en San Lorenzo, gran animador de Liga de basket de Argentina hasta que la pandemia detuvo toda la actividad y regresó a Montevideo, donde espera junto a su primer hijo.

Sin embargo, el basquetbolista de la selección uruguaya no fue noticia por sus logros deportivos, sino por un tuit que se filtró en su cuenta, contra las periodistas Fernanda Cabrera e Iliana da Silva. Entrevistado el martes por Los mismos locos (Urbana), Esteban aclaró que ese mensaje no lo escribió él y reconoció que fue un "cagadón" que se mandó alguien que administraba su cuenta desde hace más de diez años.

"Fue un garrón que me comí. No le doy ni pelota a Twitter. La persona que me creó la cuenta hace diez años lo tenía en su teléfono, apretó mal el dedo y me reconoció que se había mandado un moco", explicó Batista.

"Mandé la aclaración por las dudas para que no digan que le pasé 3000 pesos a alguien para que hable en nombre mío. Me importa tres carajos la política, nunca me pronuncié al respecto y no tengo nada contra las periodistas porque no las conozco", agregó.

Consutado si se comunicó con las periodistas de La tele, Batista aclaró que ya les pidió disculpas en las redes. "El día que me las cruce lo haré de nuevo, pero la verdad que yo tampoco lo hice. Fue una desubicación total el mensaje. No me entra en la cabeza poder hacer eso. La persona que lo hizo se equivocó, me lo reconoció y el que no me crea, que no me crea", insistió el basquetbolista.

Para dar dar por cerrado el tema, Batista inidicó que, como todos, él también tiene una ideología pero no se pronunció nunca públicamente. "Soy una persona bastante frontal para hablar un tema. Lo hice con periodistas que hablan de mi trabajo pero de ellas (en alusión a da Silva y Cabrera) nunca les diría nada, porque no tienen nada que ver con lo mío", concluyó.

Escuchá el audio completo: