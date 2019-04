Estalló la guerra entre los ex CQC: "(Pergolini) jamás me dijo nada de frente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La buena onda que se veía a través de la pantalla en cada emisión de CQC parece que no era tal. A 24 años de la primera emisión del programa, algunos de los que participaban del mismo salieron a sacar trapitos al sol, ventilando algunos celos y rencores que quedaron de la época dorada del ciclo.

El primero en tirar la piedra fue Daniel Malnatti , quien durante una entrevista que le estaba haciendo a Mario Pergolini le preguntó por qué de todos los que habían pasado por el programa, solo él y Andy Kusnetzoff eran millonarios. "Supongo que. ¿Andy es millonario?", respondió el conductor entre risas.

El siguiente en hablar fue Nacho Goano, que desde su posición como panelista de Bendita opinó al respecto: "Pienso que tanto Andy como Mario han hecho una posición económica fuerte y valedera y bien poderosa por sus méritos. Igual falta un millonario en esa lista, no sé si el Pelado López hizo tanto dinero pero tiene una posición económica bastante sólida. Daniel Tognetti ganó mucha plata trabajando también".



Andy no tardó en responder a los dichos de Pergolini. "Me ch... un huevo lo que diga Pergolini. Viste cuando decís '¿por qué me pegan?' Dejé mucho de mis mejores años para CQC. Qué desagradecido, chabón, te di lo mejor. Dejá crecer a los demás, qué te importa, qué te preocupa tanto. Después me lo encuentro en la puerta de la radio y todo bien, es medio falso. Dice que me lo dice de frente pero jamás me dijo algo de frente".

El último en opinar sobre este intercambio de palabras fue Juan Di Natale . El periodista quiso quitarle peso a las acusaciones cruzadas y poner paños fríos. "Tampoco me parece una guerra: me parece un intercambio de payasadas, no tiene mucho sentido", dijo durante una nota con Intrusos. "Me parece que hay que contar mejor los millonarios. No es mi caso, no es mi caso: yo soy un trabajador, me levanto temprano para hacer lo mío"



"Dani Malnatti fue cronista de exteriores al mismo tiempo que Andy, fueron compañeros de trabajo haciendo lo mismo y a veces hay tensiones, rivalidades por una nota que vos querés hacer o que quiere hacer el otro. También la producción puede inclinarse hacia uno o hacia el otro. No hace falta que yo te diga a vos, ni a la gente que está mirando la tele, ni al conductor del programa cómo es Andy, cómo es Mario, cómo es Malnatti, cómo soy yo, porque ustedes lo saben muchachos. Cada uno sabe la calidad humana de cada uno de los que estamos hablando. La tele no está para juzgarnos, ni a nosotros, ni a vos, no es para eso. ¿Qué somos? ¿Jueces de qué? ¿De la moral de quién? Es una discusión entre millonarios", dijo entre risas tratando de ponerle humor a la situación. "Dejemos a la gente tranquila. Después de todo, se ganaron la plata trabajando; digo, hay otros que no se la ganan trabajando".