Esposa de Diego Lugano negó tener cirugía estética

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Karina Roncio está feliz con su vida familiar en Brasil. En la red social Instagram, suele compartir con sus seguidores postales de su día a día en San Pablo, donde vive junto a su esposo Diego Lugano y sus tres hijos.

Este lunes publicó una foto vestida de ropa deportiva mientras se dirigía a su entrenamiento de rutina. Además de los elogios por su escultural figura, apareció una pregunta polémica. "¿Te pusiste poto?", consultó sin vueltas una seguidora.

Como Roncio suele responder a todos, escribió: "Nooooooo, ¿de nuevo esa pregunta? ¿Decime que no me la estás haciendo de verdad?".

El comentario de Roncio viene al caso porque semanas atrás, la esposa del exfutbolista uruguayo mantuvo un debate parecido con otra seguidora. Luego de la publicación de la imagen, la susodicha daba por descontado que Roncio se había "puesto" volumen mediante una intervención estética en la retaguardia, lo que molestó a la uruguaya.

"Yo siempre respondo a todo el mundo. Puesto sí. Me lo pusieron cuando nací y no me lo saqué más ¿O será un almohadón?", escribió con ironía. Y añadió la frase a modo de hashtag "Vivan los cuerpos naturales".

Roncio y Lugano son ambos de Canelones. Son pareja desde la adolescencia y a fin de año pasado celebraron los 20 años de matrimonio. Son padres de Nicolás, Bianca y Thiago.