España empieza a cerrar las puertas de sus teatros a Plácido Domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de la investigación del sindicato de ópera de Estados Unidos, que confirmó las acusaciones contra Plácido Domingo de acoso sexual y abuso de poder, el tenor comenzó a cosechar situaciones adversas. España se convirtió en el primer país europeo en cancelar sus actuaciones, "un deber, más que un gesto, de solidaridad con ellas", como señaló el ministro de Cultura español.



Así se pronunció José Manuel Rodríguez Uribes antes de comparecer en la Comisión de Cultura del Congreso, y tras la decisión de su departamento de suspender las apariciones que el tenor tenía previsto ofrecer en el Teatro de la Zarzuela de Madrid los próximos días 14 y 15 de mayo. "Hemos entendido que desde el momento que ha reconocido los hechos y ha querido asumir las responsabilidades, nuestra obligación era dar cumplida cuenta de eso y que no es el momento de que participe en la programación", dijo el ministro, "en coherencia con unos hechos reconocidos por él".



La soprano uruguaya Luz del Alba Rubio, entre las denunciantes de Plácido Domingo By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN La soprano uruguaya Luz del Alba Rubio, entre las denunciantes de Plácido Domingo

Así, España y más concretamente Madrid, cuna de Domingo, toman la iniciativa en una Europa que hasta el momento se mantenía reticente a tomar medidas en su contra, transcurridos seis meses de las primeras acusaciones. Eso a diferencia de lo que había ocurrido en EE.UU., donde el artista sufrió el veto de varios teatros y se vio impelido a renunciar a su puesto de director general de la Ópera de Los Angeles.



La asunción de responsabilidad del tenor, expresada ayer públicamente a través de un comunicado, llegaba poco antes de las conclusiones de un informe confirmando las denuncias y que fue elaborado por el sindicato de artistas musicales de Estados Unidos, AGMA.

Cabe recordar que cuando el pasado mes de agosto se hicieron públicas las denuncias de nueve mujeres por acoso sexual y abuso, el Teatro Real confirmó la actuación, y reiteró su admiración y reconocimiento" por el artista, en cuanto que "las acusaciones que se vierten sobre este tipo de comportamientos, dadas sus consecuencias, tienen que estar fundadas y ser probadas en las instancias que corresponden". En el mismo escrito, no obstante, se reiteraba su "tolerancia cero" ante "cualquier conducta que pueda suponer abuso y acoso sexual o de cualquier otra índole".



No fue ésta la única medida que se está tomando contra Domingo. El festival de música y danza de Úbeda, en el sur de España, canceló un concierto de Domingo previsto para el 3 de mayo.

Por su parte, el Palau de Les Arts de Valencia celebró una reunión que estaba convocada de forma ordinaria, pero que tratará con carácter extraordinario su relación con Domingo, pues colabora allí sin relación contractual en la selección de los candidatos a entrar en su Centro de Perfeccionamiento, que lleva su nombre, y como asesor de los alumnos.



Además, la Ópera de Viena y el Festival de Salzburgo, donde el tenor tiene programas previstos en junio y agosto respectivamente, anunciaron que estudiarán su participación, a la luz de los últimos acontecimientos.

Por su parte, Domingo salió a matizar las declaraciones públicas que había hecho, en las que asumía las responsabilidad ante las acusaciones. Como es público, desde agosto, el artista se encuentra inmerso en el escándalo, después de que una veintena de mujeres lo acusaran de manosearlas, besarlas a la fuerza o chantajearlas, en incidentes que en algunos casos se remontan a hace 30 años.

marcha atrás El tenor afirmó ahora que sus excusas públicas dieron una "falsa impresión".

Inicialmente, Domingo lo rechazó categóricamente, pero el martes dio la sorpresa al emitir un comunicado en el que dijo sentir "el sufrimiento" causado a esas mujeres, y aseguró asumir "toda la responsabilidad de [sus] acciones". Su comunicado inicial fue publicado horas antes de que la asociación estadounidense de músicos AGMA revelara que según su investigación interna, el cantante tuvo "una conducta inapropiada", y "muchos de los testigos expresaron temor a represalias profesionales como razón para no hablar antes".



En un comunicado de este jueves, el artista se defendió. "Siento que debo emitir una declaración adicional para corregir la falsa impresión generada por mi disculpa", dijo el tenor de 79 años en un comunicado. Y afirmó que sus excusas dieron una "falsa impresión". “Mi disculpa fue sincera y de todo corazón", y "nunca ha sido mi intención lastimar u ofender a nadie", aseveró. “Sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente con nadie, y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie", dijo el tenor.

Domingo insistió diciendo que ha "dedicado gran parte de [su] medio siglo en el mundo de la ópera a apoyar la industria y promover la carrera de un sinnúmero de cantantes". Ya en octubre, y ante el escándalo generado, el tenor tuvo que renunciar a la la dirección de la Ópera de Los Ángeles, que desempeñaba desde 2003, y vio cómo le cancelaban actuaciones en otras ciudades de Estados Unidos.



El tenor anunció también que renuncia a cantar en el Teatro Real de Madrid y en otros escenarios molestos por las acusaciones de acoso sexual vertidas contra el cantante, quien matizó que sus excusas presentadas el martes dieron una "falsa impresión". Anunció además que se retira de las representaciones de La Traviata previstas en mayo en el Teatro Real de Madrid, "para evitarles que mi situación pueda afectar, perjudicar o causar cualquier inconveniente adicional".

"Además, me retiraré de la representaciones en los teatros y las compañías que tengan dificultades en llevar a cabo esos compromisos", añadió. Por lo demás, y si no se plantean estos problemas, "cumpliré todos mis otros compromisos donde las circunstancias lo permitan", puntualizó el artista.



Potencialmente se podrían producir futuras cancelaciones en varios países, ya que el cantante, ganador de 12 premios Grammy, tenía agendadas numerosas funciones en los próximos meses en España, Austria, Rusia, Suiza, Alemania o Italia.