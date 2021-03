Esmeralda Mitre tildó de "pusilánime" a  Tinelli: "Miente en todo; me traicionó"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una entrevista con Secretos verdaderos, el ciclo creado por Luis Ventura, Esmeralda Mitre atacó a Marcelo Tinelli y reiteró su desconfianza en torno a su salida del Cantando 2020.



Apenas Ventura le consultó si volvería a trabajar en un programa ideado por Tinelli, ella gritó: “No, nunca más. Me parece un pusilánime. No tengo problema en decirlo. Tenía buena relación pero me traicionó. Soy una persona con un corazón de oro, la más leal del mundo. Pero me traicionás y te vas a comer una venganza. Y ya se la comió".



"Marcelo siempre termina traicionando a la gente. Eso es lo que dicen todos y lo comprobé", aseguró la actriz. "Lamentablemente, porque a pesar de todo lo quiero mucho. Le tengo cariño y creo que él no quiso hacerme daño", reconoció enseguida.



Con las heridas abiertas tras su eliminación del reality, Mitre dijo: "Yo era la persona que más rating tenía en el programa, lejos. Todos hacían 2, y yo hacía 12.8 puntos. Él no me estaba dando de comer a mí, yo le estaba dando de comer a él con el rating".



"Me peleé con él, le dije de todo en la cara y le dije que yo era Don Corleone, que se había equivocado de enemigo. Le dije que no quería ninguna respuesta de él, que no se atreviera a responderme. Esto es mafia (entre risas). Hago humor pero un poco sí", finaliza Mitre.



Mirá el video de la entrevista: