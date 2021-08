Esmeralda Mitre disparó sin piedad contra Marcelo Tinelli: “Es un cínico e ignorante”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras su polémica salida del Cantando 2020, Esmeralda Mitre atacó a Marcelo Tinelli en numerosas oportunidades. En esta ocasión, la actriz utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su enojo al escuchar hablar al conductor sobre el expresidente argentino Fernando de la Rúa.



“En @ShowMatch @cuervotinelli se burla una vez mas del ex presidente, hoy fallecido #fernandodelarua, no le bastó en su momento burlarse de la investidura presidencial, dañándolo públicamente y gozando de eso! Hoy lo sigue haciendo! No conoce la culpa ni la ética! #vergüenza”, escribió en su cuenta de Twitter.



El mensaje no tardó en tomar repercusión y varios de sus seguidores le expresaron su apoyo. “Pensé lo mismo! Es un irrespetuoso!”, le respondió un usuario. A lo que Mitre replicó: “Mucho peor que eso! Es un cínico e ignorante! El #cínico no distingue lo que está bien de lo que está mal!”.



En @ShowMatch @cuervotinelli se burla una vez más del ex presidente , hoy fallecido #fernandodelarua , no le bastó en su momento burlarse d la investidura presidencial , dañándolo públicamente y gozando d eso !Hoy lo sigue haciendo ! No conoce la culpa ni la ética! # vergüenza — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) August 7, 2021

La hija del exdirector del diario argentino La Nación demostró que su molestia con el productor de LaFlia no tiene ánimos de llegar a su fin. Cabe recordar que cuando participó del Cantando 2020 estuvo involucrada en un escándalo porque se conoció un presunto resultado positivo de coronavirus. De esta manera, provocó un caos en la productora de Tinelli y un mal clima con sus compañeros.



Sin embargo, la actriz salió a desmentir que contrajo COVID-19 y responsabilizó a las autoridades bonaerenses por haber "alterado" los resultados de su hisopado. Tiempo después, la mediática trató de "traidor" a Tinelli por la polémica en torno a supuesto contagio.



"Me parece un pusilánime. No tengo problema en decirlo", aseguró. "Tenía buena relación pero me traicionó. Soy una persona con un corazón de oro, la más leal del mundo. Pero me traicionás y te vas a comer una venganza. Y ya se la comió. Porque salí a todos los medios a decir que su programa estaba arreglado", concluyó.