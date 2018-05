Escotes, tajos y transparencias: los cinco atuendos más jugados de la fiesta

La fiesta de #LosMasVistos se llenó de glamour, emoción pero también mucha sensualidad. Es que cinco de las celebridades que formaron parte del evento optaron por outfits que les permitieron desplegar al máximo su belleza y lucir sus curvas.

Una de ellas fue Giannina Silva. La morocha era la maestra de ceremonias y eligió un atuendo acorde a semejante responsabilidad y fiel a su jugado estilo: distinción y sensualidad al 100%. Uno de sus vestidos (realizó un cambio de vestuario en el intermedio) incluía un jugadísimo escote que se robó la atención de los invitados.

Desde la vecina orilla, la carismática Flor Vigna también se animó a un escote atrevido. Al momento de recibir su distinción, la más reciente campeona de Bailando por un Sueño impactó en el escenario con un jugado vestido rojo fuego.

Vitto Saravia nunca pasa desapercibida. Y la fiesta de #LosMasVistos no fue la escepción. La it girl charrúa recibió su hashtag dorado luciendo un vestido verde con un pícaro tajo al costado. Vitto se mostró deshinibida pero atenta a que el vestuario no le juegue una mala pasada.

Natalie Yoffe, en tanto, se inclinó por insinuar con una espalda al descubierto casi en su totalidad. La actriz y empresaria eligió un vestido negro largo de la diseñadora Paola Santos que exaltó los atributos de la ex Verano Perfecto.

Finalmente, Eunice Castro cerró la lista de los atuendos más hot. La morocha apostó con un vestido outfit a pura transparencia en la parte superior y muy corto, que dejaba al descubierto las imponentes piernas de la modelo y actriz.