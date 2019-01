Escandaloso cruce entre Juanchi Hounie y la guionista Carolina Aguirre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Valreia Tanco, a cargo de la columna televisiva del programa que conducen Juanchi Hounie y Diego Zas, entrevistaba a la guionista argentina sobre sus trabajos en la tv argentina, particularmente los guiones de ficciones producidas por Polka como Farsantes y Guapas.

Sin embargo, la charla estaba marcada por las reivindicaciones feministas de la escritora, en la que incluso se mostró arrepentida por haber hecho guiones con un enfoque patriarcal. "Era chica", reconoció.

La charla siempre estuvo a cargo de Valeria, pero Juanchi a veces a hacía algún aporte para enriquecer la conversación. La primera chispa saltó luego que la escritora se refiriera a su nueva ficción, que transcurre en la segunda guerra mundial. Aguirre hizo una revisión histórica de la época y recordó que, a partir de 1937, empezó a ganar terreno en áreas que eran dominadas por los hombres.

En ese instante Juanchi corrigió a la entrevistada y discrepó con ella. Le argumentó que la mujer, ya en ese entonces, tenía más participación en universidades que los hombres y que había un estudio al respecto realizado por un economista norteamericano.

"Ah, ¿un hombre lo hizo?", preguntó Aguirre. Y Hounie respondió: "¿Está mal? ¡Lo hizo un hombre y está mal! Entonces dejamos de citar a los hombres que hacen trabajos...".

Aguirre se mostró sorprendida por el comentario de Juanchi y, lejos de bajar decibeles, indicó: "Es increíble que los hombres interrumpan para mantener su protagonismo".

El periodista dijo que sólo quería aportar "un dato" para la conversación. "Sólo fue un dato, un dato nada más. Si te molesta no lo digo nunca más, no me lleves a un lugar que no quiero ir", repetía el comunicador.

Aguirre, cada vez más indignada, dijo que nunca había vivido una situación así en una entrevista y empezó con una serie de preguntas a Juanchi: "¿Por qué me estás gritando más? ¿Te molesta el feminismo? ¿Te molesta que vayamos ganando más lugares?¿Estás nervioso?". El conductor, por su parte, dijo que la que gritaba era ella y destacó su "agudo" tono de voz.

"Evidentemente hay algo de eso que te molesta y te toca de modo personal. La cuestión es que las mujeres somos una fuerza inagotable, inacabable, somos el 52% de la población, la escribe el programa soy yo y los hombres están por debajo mío. ¡Lo vas a tener que aguantar!", cerró Carolina, mientras que Valeria viró la temática para calmar los ánimos, al tiempo que Juanchi no quiso intervenir más de la conversación.

