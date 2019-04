Escándaloso cruce al aire entre Mónica Farro y Stefy Xipolitakis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"El último año de nuestra relación fue el peor, porque yo lo quería dejar y era la parte más loca de él, que me acosaba, me enfermaba, se me aparecía en mi casa a cualquier hora. Él sentía que tenía posesión sobre mí", aseguró la uruguaya, sobre la relación que tenía con el productor de ShowMatch.

Más allá de esa cruda confesión, Moria Casán quiso saber algo más sobre la traumática relación de Farro con Luengo y tenía que ver con las infidelidades de él. Entre otras preguntas, la exjurado del Bailando le preguntó si ella tenía pruebas que él hubiera estado con otras mujeres. La invitada respondió que sí y agregó: "Él me engañaba con todo bicho que pasaba caminando, muchos contaban, se sentaban en la tele. Bueno, acá tenes una chica sentada que estuvo con él", dijo apuntando hacia Stefy Xipolitakis, panelista del ciclo.

De inmediato, la hermana de Vicky salió a defenderse y ahí se desató el escándalo: "Yo no soy ningún bicho que pasa caminando, y yo no me senté en ningún lado a contar nada, porque fue algo que dijo mi hermana sin querer. Bicho no. No discrimines porque no está bueno. Y segundo no me senté a hablar, así que no soy ejemplo".

La uruguaya, lejos de callarse le retrucó: "Yo me puedo expresar como quiera. Si te tocó a vos no es mi problema".

Lejos de calmarse los ánimos, Stefy se siguió defendiendo: "El problema es que estuviste sometida con golpes. Mirá esa parte que es la más interesante. ¿Qué pasó en vos que tanto te dañás? Seguí hablando de él, dale el ejemplo a la gente que recibe agresiones para que denuncie".

El hecho ocurrió hace ya ocho años, pero Farro aún parece tener fresco el episodio. Antes de cerrar la discusión, Farro lanzó otro dardo hacia la griega: "Sos nadie en mi vida, si te sentiste bicho no es mi problema. Vos estás loca, yo no".

Xipolotakis respondió de nuevo: "No hablamos de vos, si ni te conocíamos". Y la uruguaya reaccionó: "¿No me conocías? Yo estaba en pareja desde 2008 y lo tuyo fue en 2011. La agresión y que dudes de mi palabra es un tema tuyo, no tengo nada que ver. Fuiste una de las amantes de mi novio. La segunda fuiste. Amante de alguien que yo amaba. Punto. Me das pena, la verdad. No sabés la crisis que yo pude haber tenido por lo que vos y tu hermana dijeron en la tele".