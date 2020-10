Escandalosa discusión en el Cantando entre Alex Caniggia y Oscar Mediavilla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La última pareja de la noche del jueves en Cantando 2020 fue la de Alex Caniggia y Melina De Piano. En esta ronda de homenajes, el heredero de Mariana Nannis eligió rendirle tributo a Rodrigo Bueno. "Nos está mirando de arriba. Le mandamos un beso a toda su familia", expresó a modo de presentación.

Sin embargo, antes de que la pareja cante Oscar Mediavilla pidió la palabra y, refiriéndose a las "malas palabras" y a las frases subidas de tono que suele utilizar el participante, expresó: "No es por ser pacato, pero estamos en el prime time de un canal muy importante y no es necesario que seas tan zarpado ni tan guarango".

Y ante las constantes interrupciones de Caniggia, siguió: "Porque eso no te hace más vivo, te hace más tonto. No te hagas el gil haciendo estupideces. Tratá de respetar que por ahí hay chicos".

Caniggia, entonces, le respondió: "Yo no soy Pavarotti, pero vos no sos el productor de los Guns N' Roses". Y visiblemente ofuscado, Mediavilla cerró la discusión: "Sos un marmota y un salame. No existís. No sos nada".

Tras escucharlos cantar, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (6). "Las puestas de hoy son muy ingeniosas, muy logradas y ayudan muchísimo. Felicitaciones. Una cosa buena es que te sacaste los lentes, que para vos es importante, porque es una protección. Porque vos sos una persona tímida y tenés doble personalidad. Sos uno en tu vida y en los ensayos y otro acá. Vos tendrás que decidir cuál es el verdadero. Fue raro. Está bien que te hayas arriesgado, pero salió raro. Pero vos sos raro, así que hace juego".



"A mí esta pareja me gusta mucho. Alex es una sorpresa, pero me gusta lo que hacés cuando estás cantando. Apoyo a Oscar. Vos preguntaste a quién le faltás el respeto. A mi hija, por ejemplo, que me mira y se tapa los oídos cuando decís esas cosas. Y eso no te hace falta, porque vos tenés carisma. No fue lo que más me gustó de ustedes", sumó Karina "La Princesita", dueña del voto secreto.

Moria Casán (5) agregó: "Alex cambiado no es Alex Caniggia. Con un baño de respeto no sería él. A mí me divierte que seas un provocador. Hay muchas cosas que él dice que no son malas palabras en otros lugares. A mí me gusta atrevido, lanzado. Parecías un ruso largado en Córdoba. Esta vez no me gustó demasiado porque no me dio ni el tono ni la cosa cordobesa".

Por último, Mediavilla cerró: "Lo lamento mucho porque no cantás tan mal. Solamente tenés un problema. Cerrá el pico que estoy hablando yo. Para ser provocador, tenés que ser inteligente. Provocar porque sí no te lleva a ningún lugar. ¿Se puede poner menos que cero? Te falta barrio para hacerte el pillo".