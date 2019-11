Tras el escándalo, Karina Jelinek aclaró qué fue lo sucedió en su casa en Nordelta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Karina Jelinek salió al cruce sobre las versiones ocurridas en su casa de Nordelta, cuando un señor que habría ganado un concurso que la modelo hizo en las redes sociales, hizo un escándalo al intentar un acercamiento sexual y ser rechazado.

"Fue terrible. Es el amigo de una amiga. Un chico supuestamente 'bien', que vino a casa e hizo el asado, aportó algo de dinero y después se arrepintió, agarró la plata, salió corriendo, rompió la barrera del country con su auto. No sé qué tomó que se enloqueció de esa manera y se fue", dijo la modelo en Los ángeles de la mañana.



Siguiendo con el relato, aseguró: "Me decepcioné muchísimo porque después me enteré que quería otra cosa conmigo. Me hizo quedar mal en el barrio pero me dejó una gran lección. Imaginate que un amigo lleva a tu casa a otro amigo de confianza y te pasa este garrón", se lamentó. Y especuló sobre lo que podría haber tomado esa persona. "¿Qué sustancia tomó? Lo dejo a tu criterio porque si tomás un vino no hacés eso", dijo, pero se despegó de la respuesta cuando sugirieron que el hombre podría haber tomado algún tipo de droga. "Yo no hablé de nada de eso", respondió cortante.



Jelinek también se hizo eco de las quejas de los vecinos de Nordelta: "Es verdad que los vecinos se quejaron, pero es mentira que me sacaron de otros barrios. Me mudé hace poco a Nordelta y festejé tres cumpleaños con fechas seguidas. Eso molestó a los vecinos. Antes consulté al los encargados del barrio, pregunté hasta qué hora podía hacer la fiesta, pasé mi lista de invitados".



"Quizá hubo vecinos molestos por la música, y ya pedí disculpas y no va a volver a pasar. En Navidad voy a hacer otra fiesta e invitaré a todos para que no haya problemas", adelantó.