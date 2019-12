Escándalo: filtran chats íntimos entre Fede Bal y Melina Carballo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vivieron un apasionado fin de semana en Punta del Este, a principios de noviembre, y lel vínculo perduró hasta hace unos días. Confirmada la ruptura con Federico Bal, Melina Carballo estuvo en el ciclo Incorrectas (América TV), donde la uruguaya contó por qué la pareja no funcionó.

"Ya no somos novios, terminamos hace dos semanas. Estaba todo bien, pero me sentía un poco insegura, tenía miedo de que me fuera infiel y me sentí usada", contó Carballo en diálogo con la revista Pronto.

En esa misma nota, la diosa local aseguró que el actor le confirmó que le fue infiel a Barbie Vélez con Laura Fernández. "Fede me dijo que disfrutó de serle infiel a Barbie Vélez con Laurita Fernández. Todo eso me generó una inseguridad tremenda", agregó Mel.

Semejantes afirmaciones despertaron el interés del ciclo de América TV que se contactaron con la uruguaya desde Punta del Este. Después de mostrar capturas de chats que mantuvo con Bal, Melina habló con Karina Mazzocco, que durante estos días reemplaza a Moria Casán en la conducción.

"Estoy dolida y desilusionada. Hubiera estado bueno que me hablaras y dijeras las cosas como son, me siento usada", dice unos de los chats que Melina le mandó a Fede. "¿Usada? ¿Eh? ¿Cómo son las cosas? Contame porque no entiendo. ¿Usada te sentís? ¿De qué me hablás? ¿Me podés explicar qué te pasa? Ok, me hablás a las cuatro de la tarde para decirme esto y no me volvés a contestar. No está bueno. Sabés que no estoy para que me hagas esto. No creo que me lo merezca", fue la respuesta del actor.

"Fede, la verdad que cuando te conocí me gustó mucho tu forma de ser y me dejé llevar por eso. Nunca fui así, nunca le presenté a nadie a mi familia, siempre fui muy tranquila en cuanto a lo amoroso y de la nada me toca que se enteren de todo esto por los medios argentinos. Es fuerte, de verdad. Y si bien soy modelo, nunca fue mi prioridad entrar a Argentina por un escándalo, no estaba preparada y no lo necesitaba, vos me llevaste a ese mundo", le explicó la rubia.

Al tanto de esta filtración, Camen Barbieri salió a defender a su hijo a través de Twitter que, indignada, escribió: "No puedo entender como un programa no respete un duelo y a pesar de mis años en el medio todavía tengo esperanzas de respeto! pero ese programa no para se murió su papá".

No puedo entender como un programa no respete un duelo y a pesar de mis años en el medio todavía tengo esperanzas de respeto!pero ese programa no para SE MURIO SU PAPA💔 — Carmen Luz Barbieri (@Carmen_LaLeona) December 30, 2019

Este martes, mientras tanto, Fede Bal salió a responderle a Melina y aclaró el nunca fue su pareja. "La verdad es que fue solamente un fin de semana el que estuve con esta chica, realmente nunca fue mi novia”, afirmó indignado.