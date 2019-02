Ernestina Pais habló sobre la detención de su sobrino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que en las redes sociales la confundieran con su hermana Federica , la periodista y actriz Ernestina Pais decidió usar Twitter para hablar sobre la detención de su sobrino, Dante Casermeiro, quien fue acusado de haber protagonizado un hecho delictivo en Olivos junto a Octavio Laje.

DEBIDO A LAS REITERADAS CONFUSIONES ACLARO, NO SOY FEDERICA. — Ernestina Pais (@ernepais) 19 de febrero de 2019

"Debido a las reiteradas confusiones aclaro: no soy Federica", escribió la actriz de El show de la menopausia. "No es mi hijo, no lo crío yo. No lo veo hace 5 años (...). Yo me sorprendí tanto como ustedes, una pena, no digo esto con alegría", expresó, y añadió que está ayudando a su familia, pero que no lo está haciendo público.

En un momento del descargo, Ernestina comenzó a hacer referencia a las denuncias que pesan sobre Dante, e incluso brindó detalles sobre las mismas. "Mi sobrino ya fue desvinculado de dos de las tres denuncias, porque directamente no estaba presente; el autor de los 3 hechos es Laje seguro", dijo.

"Estamos esperando el resultado de latercera, no puedo decir más que lo que va diciendo la Justicia". En diálogo con el diario La Nación, de Buenos Aires, la exconductora de Mañanas informales contó que toda la nueva información del caso que ella está exponiendo se encuentra en la fiscalía.

Yo le di rt a tu tuit, porque está bien el derecho a réplica. Pero ayer el fiscal (que creo que igual ya no tiene la causa) dijo que Dante había sido reconocido en uno de los asaltos. Laje manejaba y él apuntaba. Eso lo dijo el fiscal. — Sebastián Turtora (@SebiTurtora) 21 de febrero de 2019

Por otro lado, Ernestina contó que hace 5 años que no ve a su sobrino, pero que está firme al lado de su hermana en este momento, y que hay cosas que no quiere callar. "Simplemente voy informando para que se digan las cosas como son, ya aclaré que no lo veo hace 5 años pero eso no quiere decir que permita que se diga cualquier cosa. Si es autor de lo que sea que pague por eso, como dijo Fede", concluyó.



La palabra de Federica

En una reciente entrevista con Intrusos, la conductora no evadió el tópico, y solicitó "prudencia" a los medios. "Quiero decir que por supuesto, si mi hijo hizo algo lo va a pagar. Lo único que yo traté de pedir es prudencia con algunas cosas que no son ciertas, no ampararlo y no justificarlo. Si hizo algo, claramente deberá pagar y yo voy a ser la primera en pedirlo", aclaró. "Solo quiero decir eso, que hay cosas que no se están diciendo correctamente y eso hace que puedan lastimar o predisponer mal a la gente", manifestó en diálogo con Jorge Rial.

Asimismo, Pais habló sobre la amistad de Dante con Laje. "Con Octavio se conocen desde que son muy chicos", explicó, y mencionó que no era un vínculo que a ella le agradara. "Todo su entorno de amigos está anonadado, ninguno puede creer esto".