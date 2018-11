Ernestina Pais sobre sus ataques de pánico: "Viví situaciones de violencia"

En el 2013 Ernestina Pais estaba en un gran momento profesional,

conduciendo Desayuno Americano, cuando de repente tuvo que poner un freno a todo y alejarse de la tele para sanar. Un ataque de pánico hizo que frenara de un día para otro su carrera, y hoy por primera vez en PH: Podemos Hablar, contó por qué.

"Cuando estás en la cresta de la ola todos te dicen lo tenés que hacer ahora, y a veces uno no tiene ganas, o no agarra un proyecto porque no es el momento", explicó seriamente. "Hay cosas que no voy a contar porque tienen que ver con una cuestión personal. Cuando yo sufrí ese golpe contra la realidad, los ataques de pánico, no era solamente una cuestión laboral, había también en algo en lo personal", reconoció.

"Hoy se habla de violencia de género, yo no lo conté y no voy a entrar en detalles, pero estaba viviendo una cuestión interna que era bastante complicada, de violencia", explicó a corazón abierto. "No me busquen o me pregunten porque no voy a hablar de eso, esto era en mi vida, mi persona y no voy a entrar en detalles. De afuera parecía que me autobocotié, pero en lo privado tenía que parar una pelota que no iba a poder hacer si estaba expuesta. En un momento dije basta, no podía solucionar lo de adentro

cuando había tantas personas opinando afuera, por eso renuncié".

Toda esta situación terminó con la conductora colapsada. "Los ataques de pánico fueron reales, existieron, pero vienen de cosas personales de muchísimo conflicto y crisis que involucró cuestiones familiares, de pareja, con amigos... si yo no me estaba sintiendo bien tenía que ir a mi casa y curarme".

A pesar del mal momento, Ernestina pudo superar sus problemas y volver a trabajar,aunque decidió hacerlo con más tranquilidad. "La gente que trabaja en televisión cree que lo único que importa es estar ahí, pero hay otro mundo en donde no necesitás estar tan expuesta. Sin esas crisis yo no podría haber hecho teatro. Me han ofrecido muchísimas cosas, hay algunas que por cuestiones personales decido no hacer".