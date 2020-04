Érica Rivas sobre la obra de Casados con hijos: "Yo no me bajé, me dejaron sin trabajo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Érica Rivas no formará parte del elenco de la versión teatral de Casados con hijos , cuyo estreno en el Teatro Gran Rex ha sido reprogramado para enero de 2021 a causa del actual escenario de suspensión de los espectáculos a raíz de la pandemia de coronavirus.



La productora de Gustavo Yankelevich, encargada de la puesta, argumentó días atrás que el personaje encarnado por Rivas no iba a estar presente en la obra debido a que la actriz se habría "comprometido de palabra" a firmar el correspondiente contrato, pero "en todos estos meses" no lo había hecho.



Sin embargo, Rivas publicó hoy en su cuenta de Instagram su versión sobre su salida de la obra. "Ante todo, me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír. Y que les agradezco muchísimo que les guste reírse conmigo: yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro", indicó.



Tras ello, la actriz se refirió a lo que considera que ha sido una idónea adaptación del texto original (cuestionado en su momento por su ausente perspectiva de género), que fue reemplazado por un nuevo guion -de Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón- aggiornado a los nuevos tiempos. "En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con hijos , siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por el personaje sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír", matizó.

Rivas explicó luego: "Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto en el Gran Rex . Y no es verdad que tenga compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Y no fue desde mí que trascendió a la prensa. Sería bueno entonces que se les preguntara a ellos por qué tomaron esta decisión", subrayó.