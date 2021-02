¡Qué entrevero de famosos es el nuevo "MasterChef" de Argentina!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mañana empieza la segunda edición del MasterChef de famoses en Argentina y otra vez no vamos a poder verlo desde Uruguay, pero siempre hay portales que comparten generosas recapitulaciones y siempre está Instagram para darnos la data necesaria

El elenco de este año es fascinante porque tiene una mezcla de personajes que ni te digo. ¡Hay que atreverse a semejante entrevero!

Les cuento, van a estar Flavia Palmiero que está espléndida a otro nivel; Andrea Rincón que la amo; Candela Vetrano que es una actriz joven que me cae simpática; Dani La Chepi que es humorista y tiene algunos virales; Georgina Barbarossa, divertida; Claudia Fontán que es lo máximo; Sol Pérez, explosiva, y la periodista María O’Donnell (mucho gusto).

Y además: el rockero religioso Juanse; el cantante Cae que, atención, su Instagram es @caerocklover, maravilloso; Daniel Aráoz que me parece un crack; el basquetbolista Hernán Montenergro que también me cae bien; y gente como Gastón Dalmau, Fernando Carlos o Mariano Dalla Libera, que ni idea, no tengo opinión formada. ¡Ah! Y Alex Caniggia, que nadie sabe qué esperar de eso. Casi casi como si sociólogues hubieran hecho una muestra de la sociedad argentina, les digo.

Y nada, parece que ya tienen un grupo de WhatsApp que Juanse no soporta y que tiene silenciado; que Alex Caniggia, obvio, nunca contesta un mensaje, y que ya se formaron grupitos como pasa en la vida. Y si pasa en la vida, pasa en las películas o bueno, en los programas de televisión. Ya quiero ver.