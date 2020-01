Enrique Iglesias y Anna Kournikova estarían en la dulce espera de otro hijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una tercera dulce noticia es la que darían Enrique Iglesias y su esposa Anna Kournikova en los próximos meses. Es que la rusa estaría embarazada por segunda vez luego de tener a los mellizos Lucía y Nicholas en 2017. Así lo confirmó ¡Hola! España al publicar unas imágenes de Anna en las que se la ve con una pancita junto al cantante.

La foto retrata a la pareja dando un paseo en su yate por los canales de Miami y allí se puede ver que el embarazo de Anna estaría avanzado, por lo que podría dar a luz a su tercer bebé entre marzo y abril, según la publicación española.



Si bien la pareja aún no se ha pronunciado al respecto, la imagen parece confirmar los rumores que sonaban hace unas semanas alrededor de ellos. Recordemos que en el primer embarazo, ambos guardaron el secreto hasta las últimas semanas, por lo que para muchos fue una gran sorpresa. En tanto, Anna y Enrique se dedican a postear dulces videos con sus hijos desde sus cuentas de Instagram.

En tanto, la mamá de Enrique Iglesias, Isabel Preysler, en diálogo con la prensa española en Madrid, señaló: "Yo hablo siempre con Enrique. Tenéis que comprender que yo no doy noticias, yo protejo la privacidad de mi hijo, hasta que él no lo diga yo no voy a decir nada. Enrique siempre ha sido muy generoso con la prensa, siempre os ha enseñado las fotos con sus hijos".