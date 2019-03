El enojo de Tania Tabárez cuando le reclamaron jugadores para la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¿Cómo andas? ¿Podés hacerme un favor? Pregúntale al maestro que más tiene que hacer @kevindaw1992 (Kevin Dawson) para estar en la selecccion. Gracias". Este mensaje dirigido a Tania Tabárez, periodista de TV Ciudad e hija del DT celeste, no le cayó nada en gracia a la comunicadora.

Su respuesta fue contundente: "Dale, vos preguntale a tus padres o a tu adulto referente si a los 27 años se hizo tarde para que te enseñen a ubicarte. Saludos".

Otros usuarios se unieron mayoriatariamente en respaldo a la periodista hasta que el seguidor en cuestión se excusó: "No veo en que parte me desubiqué, pero no pensé que eras tan suceptible, Saludos!"