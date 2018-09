El enojo de Marixa Balli con la película de Rodrigo

Rodrigo El Potro Bueno la película que recrea la vida del popular cantante argentino llegará a la salas de cine a principios de octubre, pero ya genera polémica.

El papel protagónico recae sobre Rodrigo Romero y Jimena Barón interpreta a Marixa Balli, quien fuera uno de los grandes amores del cantante cuando comenzaba su carrera musical.

Si bien al principio Balli y Barón tuvieron varios encuentros para definir al personaje, ahora todo cambió.

"Ella es muy copada, ¡a la media hora ya éramos íntimas! Es una tipa increíble. Me preguntó qué viví y sentí con él. Fue pasión, fue amor…", contó Balli en mayo pasado.

Sin embargo, ahora reveló al programa Confrontados que no está de acuerdo con la interpretación que hacen de ella en la película. La razón: Jimena la interpreta como rubia y ella es claramente morocha.

"Me quejé el primer día de rodaje y les dije que no quería que me pusieran. Cuando vi eso no me gustó. Es ridículo, porque (Rodrigo) siempre salió con morochas. Cuando me dijeron que hicieron eso porque había muchas protagonistas rubias me causó gracia, a él le gustaban las morochas", señaló, molesta, Marixa.