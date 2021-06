El enojo de Julio Ríos con Jorge Bava: "Una total falta de respeto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio Ríos y su equipo de Las voces del fútbol (Radio Nacional) expresaron su profunda molestia con una actitud de Jorge Bava, el flamante director técnico de Liverpool. De acuerdo lo que relataron, en el seno del programa tenían la información de que el golero iba a asumir la dirección técnica de Liverpool pero al consultarlo, el deportista lo negó terminantemente.

Horas después, la noticia fue confirmada y este martes, Bava ofreció una nota a la emisora Sport 890 como flamante entrenador de Liverpool.

"Hay algo que me fastidia porque es respetar el laburo de los demás. Ahora pasa con el señor Bava. Ayer, yo tenía la información de que Bava iba a ser el técnico de Liverpool. Antes de tirar la información al aire, le dije a Alberto (Pérez) y él salió a charlar con Bava. Pero Bava le dijo que no. Una total y absoluta falta de respeto", contó Ríos el martes.

"Me mintió descaradamente en la cara. Le mandé un mensaje a Bava. Estoy quemado mal con Jorge", agregó Pérez.

Ríos agregó luego: "Si él no quiere que se sepa porque estaba en tratativas, una manera de respetar al otro hubiera sido decir: 'En este momento no puedo confirmar nada'. Pero mentir descaradamente no".

"Una persona que miente de esta manera, ¿puede asumir como técnico? ¿Y tener la autoridad suficiente como para manejar un equipo? No sé... Lo planteo. Porque si alguien no respeta lo que yo hago, yo tampoco respeto lo del otro. Esta situación arranca mal de Bava, muy mal", agregó Ríos.