El enojo de Alberto Sonsol por fallas en el tablero del Antel Arena

Alberto Sonsol se mostró irritado durante la transmisión del quinto partido final entre Malvín y Aguada en el Antel Arena. El motivo: el tanteador que se mostraba en el tablero de la cancha por tramos estaba equivocado.

"Ey, señor está mal el tablero ahí arriba. La gente paga entrada para ver el score. Le digo porque está mal...", dijo en cierto momento de la transmisión y levantando la voz. ¿Querés show? Conmigo tenés show".

Sonsol terminó de estallar cuando alguien del equipo técnico de Antel Arena le hizo una observación sobre sus comentarios.

Todavía me tengo que fumar que me vengan a observar. Vino el Río Orinoco (en referencia a un reproche) acá donde estoy sentado. No se lo permito a nadie", dijo, muy molesto.