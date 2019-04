Cómo fue el encuentro entre Marley y la mujer que dio a luz a Mirko

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la primera entrega de una nueva temporada de Por el mundo, Marley presentó un segmento muy especial en el que habló con Brittany, la mujer que llevó a Mirko durante nueve meses en su vientre, y que le permitió al conductor ser papá a través del método de viente subrogado.



En el clip, Marley llegó con Mirko en brazos y se sentó a hablar con Brittany para repasar cómo ambos se conocieron y decidieron llevar adelante el nacimiento del bebé. Él expresó que se "eligieron mutuamente" porque ambos vieron sus respectivos perfiles a la hora de seleccionar con quién llevarían adelante el tratamiento. Según reveló el conductor, la familia de Brittany ayuda a muchos niños en Estados Unidos, y el de subrogaración de vientre fue un paso más en esa vocación solidaria.

Mientras Mirko jugaba alrededor de ellos, Marley y Brittany contaron cómo fue el momento en el que se enteraron que el pequeño ya estaba en camino. Ella recordó que estaba en su auto cuando le dieron la buena noticia, y él rememoró lo especial que fue ese instante. "Me habían mandado un mensaje" dijo el conductor, y agregó: "Y leo que dice "hay buenas noticias, hay embarazo". Y me quedé frisado en la calle escuchando un tema de Sia, "Alive", y por eso ese tema siempre lo recuerdo como algo importantísimo, porque así me enteré que venía Mirko. Estaba superemocionado. Fue algo desde los dos lados, Brittany desde Wisconsin, y yo desde Buenos Aires".



Luego de esa conmovedora charla, Marley compartió un segundo clip con la familia de Brittany, y con su esposo, quien se emocionó mucho y pidió, junto con el conductor, que en Argentina se apruebe la ley de gestación subrogada.