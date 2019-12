Molestia de periodistas en la renovación de votos de Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La fiesta de renovación de votos de Luis Suárez y Sofía Balbi fue el tema de la jornada este jueves. Debido a la presencia de estrellas del fútbol mundial, los medios acreditados de Uruguay, Argentina, Brasil y hasta España fueron muchos y se acreditaron más de 50 enviados.

Pero también hubo quejas. Para empezar, los periodistas, fotógrafos y camarógrafos había sido citados a las 18:00 horas en las puertas de acceso del Hotel Fasano. Pero recién ingresaron al predio una hora después, donde fueron ubicados en una carpa de prensa.

Y allí se produjo más tensión y problemas, según supo TV Show. En las instalaciones dispuestas para la cobertura no había enchufes ni conectividad, ni una silla ni mesa. Bajo medidas estrictas de seguridad, los periodistas no podían salir de la carpa desde donde no se podía apreciar ningún detalle de la fiesta.

Para colmo, la carpa su tupió de mosquitos que fueron mitigados gracias a la previsión de una periodista que llevó repelente y lo compartió con todos.

"Carpita de prensa sin enchufes sin baños sin sillas la prensa se queja en la fiesta de Luis Suárez, escribió el periodista Leo Sarro, uno de los enviados por Radio Cero.

Los periodistas no puedrn salir de la carpa y todos están en la fiesta. Además los están "comiendo" los mosquitos. @fmgenteradio pic.twitter.com/JNPzSBj2Xz — Alexis Cadimar (@alexiscadimar) December 26, 2019

Alexis Cadimar, de FM Gente, también reportó la situación. "Los periodistas no puedrn salir de la carpa y todos están en la fiesta. Además los están "comiendo" los mosquitos", escribió.

La "carpa de prensa", que estaba a varios metros del desarrollo de la fiesta, fue dispuesta con un back de fotos al que, si los invitados querían, podían posar. Solo Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquet y el propio Luis Suárez optaron por tener contacto con la prensa. De ellos, el único que dio declaraciones fue el anfitrión, Suárez, quien agradeció a los medios por la "privacidad".

Sarro también bromeó con Diego Waisrub, enviado por Canal 10, sobre las condiciones de trabajo y el catering para los comunicadores.