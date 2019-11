Enamorados: Micaela Tinelli se mostró por primera vez con Lisandro López

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Candelaria Tinelli festejó su cumpleaños en una fiesta íntima. Hubo torta y hubo baile, pero apenas algunos amigos y familiares. No faltó su hermana y amiga Micaela que no llegó sola: fue fotografiada con Lisandro López, el jugador de Boca con quien sale hace por lo menos tres meses.

La pareja se empezó a seguir y a ponerse Me Gusta en las fotos, algo que llamó la atención de los periodistas de chimentos. Quien tuvo la confirmación del romance fue Laura Ubfal en un evento realizado a principios de septiembre: "Nos estamos conociendo", le dijo la hija mayor del conductor.

Micaela se había separado en febrero de Guido Iannaccio, exmanager de Chano Moreno Charpentier. La relación entre ambos había comenzado en noviembre de 2016 y llegaron a convivir un tiempo, pero el amor no prosperó y finalmente tomaron caminos separados.



Esta vez, fue Juanita quien compartió una foto de Mica y Lisandro en sus historias de Instagram, donde se los ve muy abrazados en la mesa del cumpleaños. A la salida, los esperaban paparazzi, listos para capturarlos.