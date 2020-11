Empresaria uruguaya Jackie Patoka aclara la versión de "adoptar" a Morena Rial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Instalada en Miami, la empresaria uruguaya Jackie Patoka, dio una extensa entrevista a Jimmy Castilhos, donde abordó su carrera en Estados Unidos y las repercusiones en las dos orillas de una nota la semana pasada en la que habló de su relación con Morena Rial y se interpretó que quería "adoptar" a la mediática argentina.



¨Ese título lo pusieron los medios. Me parece injusto para Jorge Rial. Que no me gusta nombrarlo, que fue el que la crió, la adoptó y le dio todo lo que es ella hoy en día. La quiero como mi hija, para mi es mi hija¨, dijo Patoka.



Luego conversaron sobre las actividades que la unen al mundo artístico y al paseo de la fama de Los Ángeles; ¨Es el lugar mundial del entretenimiento, se le dice que es la ciudad que nunca duerme. En estos momentos se vienen unos proyectos enormes, así que representa muchas cosas para mí. Estamos con el grupo Rombai, que vamos a hacer la parte de prensa, para que puedan entrar en el mercado americano¨, comentó Jackie.

Relató también que conoció a Morena Rial por Abigail Pereyra, también radicada en Miami. "Fue idea de Abigail Pereyra. ¿Porque no incluimos a More Rial?, que es una chica que ha padecido Bulliyng, hasta el día de hoy, y de discriminación. Sentí que la tenía que abrazar fuerte. Porque tiene muchas carencias de afectos¨, dijo.

Más adelante Jimmy le preguntó por la relación de More Rial, con su mamá biológica y por la adoptiva; ¨Hablamos de la empatía, palabra que aprendí por Abigail Pereyra. Imagínate que ella (por More Rial) fue abandonada por su madre biológica, a la que le tengo más respeto que a su madre adoptiva, por lo menos ella le dio la opción de la vida. Después tiene una madre (adoptiva) que la lastimó muchísimo y la volvió a abandonar. Ella (por More) se muestra con una caparazón para que la vean dura, y como mucha gente no se atreve a tocar la figura paterna (por Jorge Rial), reflejan en el odio que le tienen (a Jorge) en ella, en la parte más débil. La han tildado, por ejemplo de; negra, gorda, cerdo. Aunque ella diga que no le molesta, que ya se acostumbró, yo les digo que no es así. Nadie se puede acostumbrar al maltrato. Que es diario, nadie se puede acostumbrar¨, aseguró la empresaria.

Jackie también reveló su problema de salud: ¨Yo estoy en estos momentos pasando una enfermedad bastante importante¨, a lo que Jimmy preguntó ¿si se podía contar?: ¨Estoy con una enfermedad terminal. Pero aplico algo que se llama actitud. Todas las mañanas digo gracias, y esto es lo principal. Vivir el día sin hacerle daño a nadie, sin buscar conflictos, que es lo que están tratando, la mayoría de los medios hacer. Tengo diagnósticos pero la idea, no es exponer mis problemas físicos ni mis dolores. A mí me encanta que me vean así como me ves vos ahora. Esta soy yo y las enfermedades están atrás¨.