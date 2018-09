El emotivo discurso de Luis Alberto Carballo al recibir el Premio Iris

Luis Alberto Carballo protagonizó el momento más emotivo de la ceremonia de los Premios Iris. El anfitrión de Algo Contigo se impuso en la categoría Conductor de TV y al subir a recibir el premio quedó al borde de las lágrimas.

El conductor se refirió a la enfermedad que lo mantuvo alejado de la pantalla. "Hace tres meses me paré frente a un médico y con la noticia que me dio pensé que no iba a volver a hablar nunca más", confesó.

Carballo fue operado en Buenos Aires de un tumor en una de las cuerdas vocales y regresó a la pantalla la semana pasada. "Lo que cura es estar rodeado de gente optimista que te apoya. Yo la tuve. Mi familia, mi mamá, mis hermanas, mis hijos. Rosina, mi mujer, que me sostuvo de una forma increíble. Una leona", enumeró y despertó el aplauso de todos los presentes.

Visiblemente emocionado, ejerció una autocrítica en relación a la enfermedad. "No hay que echarle la culpa a nadie. Yo fui responsable de lo que me pasó", definió. También destacó el trabajo de sus médicos y el respaldo que recibió por parte de Monte Carlo Tv, donde trabaja desde hace más de 10 años. "La empresa me dijo 'estamos con vos, te esperamos y te apoyamos'", cerró.