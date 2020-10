Emotiva despedida de María Inés Obaldía de La mañana en casa: "Me voy a la casa grande"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

María Inés Obaldía cerró su etapa en Canal 10 para asumir como directora de cultura de la gestión de Carolina Cosse en la Intendencia de Montevideo. La comunicadora y docente de literatura estuvo 30 años en diferentes programas de Saeta: Subrayado, Caleidoscopio, Memoria colectiva o Vivila otra vez fueron algunos de los proyectos de los que participó.

Sus compañeros de La mañana en casa, el programa que integra desde 2015, la despidieron con un programa especial este jueves. Repasaron su carrera y hubo sorpresas, como la visita en piso de su amiga y colega Blanca Rodríguez.

Desde el móvil, su padre, el escritor José María Obaldía, dio testimonio.



En el cierre, la producción recopiló un tape homenaje de los momentos más emotivos y divertidos del paso de Obaldía por La mañana en casa.



Obaldía agradeció a sus compañeros del canal. "Gracias a todos. Sin ustedes no hubiera sido posible que este canal nos hiciera este espacio. Este espacio es un espacio colectivo, de memoria, de cultura, de reivindicación. La cultura me trajo este canal y la cultura potenciada, con todo lo que pude hacer en este canal con ustedes, hoy me hace ir a la casa más grande, la casa de todos los montevideanos. No quiero que sea la casa de todos los montevideanos. quiero que sea la casa de la cultura de toda nuestra gente, la que vive en todo nuestro paìs y el que està fuera de fronteras. Hacia la patria peregrina, hacia cualquier rincón del Uruguay, esta protodirectora de cultura quiere ir y llegar a todos ustedes. Gracias compañeros. Estoy a la orden", se despidió entre aplausos y abrazos.