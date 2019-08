La emotiva defensa de Jazmín Laport a su padre acusado de violencia de género

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante los últimos días Osvaldo Laport protagonizó un escándalo cuando una mujer, dueña de un restobar en San Luis, denunció que el actor se negó a pagarle lo que consumió y que incluso la tomó del brazo y la maltrató. A los pocos días, él contó su versión de los hechos, y dijo que no había una denuncia realizada y que tampoco puede haberla porque jamás hubo ninguna agresión. En ese contexto, las acusaciones cruzadas comenzaron a desfilar, y el actor prometió que iría "hasta las últimas consecuencias". Con motivo de su cumpleaños, su hija Jazmín aprovechó el momento no solo para saludarlo sino también para dedicarle un cariñoso mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, Jazmín escribió un extenso texto en el que defendió a su padre. Ilustrada con una foto de ella cuando era muy pequeña, y a upa de su papá, Jazmín comenzó así: "La vida es increíblemente hermosa. Pero no se dan una idea cuánto más mágica es con este hombre como papá. Posta eh, no es chiste. Cualquier persona que lo conozca, no me va a dejar mentir. Mi viejo es de las personas más bondadosas, cálidas y amables que conozco. Un tipo que no escatima en talento y pasión por cada cosa que hace. Incansable trabajador pero no sólo en lo personal y/o profesional, trabajador en el sentido de querer aportar su grano de arena al mundo".

Más adelante, y sin señalar a nadie directamente, la joven continuó y se refirió al reciente conflicto: "Este mundo tan hermoso pero con una cuota alta de miseria y miserables. Gracias a Dios, así y todo, esa clase de gente es minoría. Pero, ¿cómo lastiman eh? 24 años y todavía no logro entender su propósito. Quiero decir, el de la gente miserable. ¿Será que tanta luz les molesta y por eso se creen dueños de la impunidad? No lo sé. A vos, seguidor, seguidora que estás leyendo esto: no fomentes la mediocridad. No consumas veneno (por favor, con mucho amor y respeto, te lo digo a modo de consejo)".

En el último párrafo, Jazmín le deseó un feliz cumpleaños y concluyó su carta con un sincero agradecimiento: "A vos pa, MUY feliz cumpleaños. Quiero agradecerte por enseñarme tu filosofía de vida. Equilibrio, silencio en lugar de grito y, por sobre todas las cosas, Tiempo. A vos Pa que sos único, que sos atípico, te deseo en este cumpleaños y siempre que sigas brillando en tu día a día y en cada escenario que transites. Que sigas aportando tu granito de arena al mundo, que no cambies. No cambies nunca por favor. Te amo mil. Les dejo esta frase simple, cortita y sin vueltas: "La gente inteligente habla de ideas, la gente común habla de cosas. La gente mediocre, habla de otra gente". Jules Romains.