El emocionante poema de Cris Morena a Romina Yan, a ocho años de su muerte

"Noche a noche busco verte, invento huellas", recita Cris Morena con la voz quebrada. "Noche a noche te dibujo en las estrellas", añade en un video que compartió en sus redes sociales. Hoy, 28 de setiembre, se cumplen ocho años de la muerte de Romina Yan, su hija, y Morena decidió recordarla con un poema.

2018 ha sido un año de emociones para esa familia y para sus seguidores. Setiembre, ha sido un mes de homenajes. Empezó con el #ViveRo que se celebró en el Gran Rex el pasado 7 de setiembre. Por ese escenario desfilaron todos aquellos artistas que nacieron bajo el ala de Morena y sus producciones, algunos que trabajaron con Yan, otros que seguramente la vieron en Rincón de Luz y eran sus fanáticos.

Ahora, en este día tan especial para la familia, Morena decidió conmemorar a su hija con unas palabras que hablan del dolor y el amor de una madre cuando la pierde. El video, donde la productora recita el poema, va acompañado de postales familiares. Fotos de Yan con sus hijos, fotos de Yan de pequeña, fotos de Yan y Morena.

"8 años Amor, y estás mas viva que nunca hijita mía. Eternamente #ViveRo Te amo", escribió la argentina junto al video.

El poema:



Hoy todos son mis hijos,

Te perdí.

Y ya estás conmigo,

Solo en mí.

La lluvia no te moja,

El cuerpo no te pesa,

Descalza, mi princesa

Te dormís.

Un puente entre vos

Y mi dolor,

Naciste otra vez en este amor.

Te llevo en el silencio,

Te guardo en el recuerdo,

Me iluminás por dentro,

Me vivís.

Noche a noche,

Te dibujo en las estrellas.

Noche a noche,

Me pareces aún más bella.

Noche a noche,

Busco verte,

Invento huellas.

Noche a noche

Te dibujo en las estrellas.