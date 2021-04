Emocionado, Orlando Petinatti celebró los 30 años de "Malos pensamientos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Orlando Petinatti celebró este jueves los 30 años de Malos pensamientos, el programa récord de la radiodifusión. Desde los estudios de Azul FM, el licenciado festejó con una emisión especial y un clip que compartió en redes sociales.

El programa aniversario abrió con un compilado de saludos de parte de los oyentes ("la mejor audiencia del mundo", como le llama Petinatti) y luego recordó sus históricas cortinas de presentación.

Gracias a todos en @azulfmuy por el cariño. Gracias a los auspiciantes y a quienes a lo largo de estos 30 años, formaron parte de #MalosPensamientos pic.twitter.com/DxvZYmzMq0 — Orlando Petinatti (@OPetinatti) April 16, 2021

Petinatti hizo una editorial de apertura sobre la historia del programa. "15 de abril de 1991. No sabía si lo podía hacer. Pero lo tenía que hacer porque me dejaron solo, me tiraron al estudio. Ahí estábamos, el micrófono y yo y el teléfono y el operador. No teníamos idea si ahí había alguien escuchando. Pero de pronto la magia empezó a ocurrir y el teléfono comenzó a sonar. Así salió al aire el primer oyente y otro y otro más. Así como varias gotas hacen el mar, varios oyentes hicieron fuerte este programa", aseguró sobre el primer programa.

Malos pensamientos nació en Emisora del Palacio, luego pasó por Radio Mundo, Océano, Radio Futura y Azul FM donde se emite actualmente.

"Lo único que quería era divertirme y entretener. El programa se hizo fuerte gracias a la audiencia", complementó.

"En un momento como el que estamos viviendo donde hay que ofrecer día a día por la vida, agradecemos la posibilidad de hacer este programa y llevar alegría a la gente. No importa cómo nos sintamos nosotros. Hice este programa soltero, casado, separado, divorciado. Hice este programa cuando se fueron mis padres. Hice este programa cuando nació mi hija. Es el programa que nos ayuda, a nosotros y a ustedes", dijo con la voz tomada.



Luego de una versión en canto lírico de su histórica cortina ("Malos pensamientos, cualquier seno nos da igual"...) dio comienzo al programa este jueves, que dio cuenta del aniversario en varias ocasiones.



El licenciado contó el origen del nombre del programa, que remite a un tema de la banda argentina "Sobrecarga", que se titula justamente Malos pensamientos. El disco lo vio en la FM El Dorado, donde Petinatti hizo su primera experiencia radial.

"Me acuerdo que me dije: "El día que tenga un programa, le voy a poner Malos pensamientos".