La emoción del uruguayo Rodrigo Lussich por su compromiso con Juan Pablo Kildoff

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El periodista nacido en Uruguay, Rodrigo Lussich, que tiene extensa trayectoria en ciclos de chimento de Argentina, celebró su compromiso el sábado con Juan Pablo Kildoff. A la ceremonia participaron familiares y amigos de la pareja, entre ellos, varias figuras de la tv.

El lunes, en Confrontados (Canal 9 de Buenos Aires), Lussich no ocultó su emoción por lo que vivió con su pareja, que protagonizó el móvil del programa, y apuntó: "Me parecía bueno que contáramos la historia. Uno no siente vergüenza por uno, uno a veces tiene miedo de incomodar a los otros".

Asimismo, Lussich remarcó: "Tengo casi 50 años (cumplió 47) y me educaron con mucha libertad. Nunca tuve que ocultar o mentir. Hace muchos años que vivo con libertad mi vida íntima".

"Está bueno que sirva para concientizar que hay que vivir el amor con absoluta libertad y sin miedo y sin culpa", cerró Rodrigo, emocionado.

Mirá como fue el video del compromiso: