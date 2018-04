Emotivo mensaje de Nico Vázquez en Punta del Este al recordar a su hermano

A fines de 2016, la noticia conmovió a todos: Santiago Vázquez , de 27 años, había fallecido de muerte súbita mientras se encontraba de vacaciones en Punta Cana. Este sábado, el actor cumpliría 29 años y su hermano, Nicolás Vázquez, subió a su cuenta de Instagram un emotivo video para recordarlo.

En el video se puede ver al menor de los hermanos, junto a parte del elenco de una obra en la que estaba trabajando, agradeciendo al final de la función a su hermano y "mejor amigo". Luego, los dos se funden en un interminable abrazo.

"Estos dos momentos mágicos e inolvidables los compartiste vos hace un tiempo. Ahora los elijo yo para recordarte un poco más que siempre, en el día de tu cumpleaños. ¡Ésto éramos y seremos por siempre! ¡Somos uno! ¡Gracias por tanto amor, hermano! ¡Te amo para siempre!", escribió Nicolás.

Esta no es la primera vez que el actor homenajea a su hermano desde las cuentas sociales en el día de su cumpleaños. El año pasado, el actor había elegido compartir una foto en la que se lo veía posando junto a Santiago, y una extensa carta dirigida a él. "Hola hermano, hoy hace 28 años llegabas a nuestro mundo y lo cambiabas completamente. Todo se tornó más luminoso y colorido. Ahora te fuiste y todo volvió a cambiar. Ya nada es igual. El mundo se volvió sepia. Creeme que es así. Sé que lo hacés, siempre lo hiciste. Todo es muy distinto, pero quedate tranquilo, que todos estamos juntos, como siempre y más", comenzaba el texto.



La esposa de Nicolás, la actriz Gimena Accardi , también recordó este sábado a su cuñado a través de las redes. "Nunca no nos reíamos juntos. Siempre buscándole el chiste a todo. No puedo dejar de extrañarte ni un segundo. El tiempo todavía no cura, ni cierra heridas. Pienso en tus risas y no me río, lloro. No veo la hora de recordarte con felicidad y alegría, ya sé que ese momento llega, y algún día va a doler un poco menos recordarte, pero por ahora, todo es dolor. Te amo y ojalá alguien te esté abrazando fuerte por mi en algún lado", escribió en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que puede vérselos riendo.