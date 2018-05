Emoción y festejos; así vivieron los famosos el Día de la Madre

"Me haces reír, me haces emocionar, me acompañas y me enseñas todos los días. La mujer maravilla es mi mamá. Feliz día a vos y a todas las mamás". Con esas palabras y una foto retro en compañía de su madre, Camila Rajchman homenajeó en su día al ser que le dio la vida.

Este domingo decenas de comunicadores dedicaron fotos o mensajes a sus madres o a sus hijos. Claudia Fernández, Alberto Sonsol o Fernando Muslera fueron algunos de ellos.

Mirá una selección: