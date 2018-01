Emma Watson: "Sufrí todo tipo de acosos en Hollywood"

Ya pasaron varios días de la ceremonia mas polémica de los Globos de Oro, donde las estrellas se unieron para luchar contra el abuso y el acoso a las mujeres. Y ese impulso que brindaron las consignas del Time's Up sigue generando repercusiones. La actriz británica Emma Watson , feminista militante e impulsora de la idea de vestir de negro durante la ceremonia, declaró haber experimentado "el espectro completo de abusos sexuales" en Hollywood, y piensa que su caso no es aislado.



"Lo que es sorprendente es que mis experiencias no son únicas, las de mis amigos tampoco lo son. Ni las de mis colegas. El problema del abuso a las mujeres es sistémico. Esta arraigado en lo cultural", dijo Watson en una entrevista publicada por Variety. La actriz opina que solo estamos "arañando la superficie" para descubrir una situación que existe hace años. "Las estadísticas de mujeres entre 18 y 24 años que han sufrido algún tipo de acoso sexual en el trabajo arrojan número enormes. Si hablás con cualquier mujer, todas tienen una historia para contar", apuntó.



Watson fue duramente criticada a comienzos del año pasado, luego de que posara para la revista Vanity Fair con un top que dejaba mucho a la vista. Muchos consideraron que el hecho de acceder a mostrar su cuerpo en una revista iba en contra de su propia prédica y militancia. "El feminismo se trata de dar elección a las mujeres", reflexionó en aquél entonces. "El feminismo no es un palo con el que vencer a otras mujeres, se trata de la libertad, se trata de la liberación, se trata de la igualdad. (...) Realmente no sé qué tienen que ver mis tetas con eso, es bastante confuso".