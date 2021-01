Emma Stone espera su primer hijo junto al guionista Dave McCary: mirá las fotos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La actriz Emma Stone está esperando a su primer hijo junto al guionista Dave McCary. Si bien la protagonista de La La Land y La batalla de los sexos suele ser muy cuidadosa con su intimidad, se publicaron varias fotos que confirman la noticia.



Stone se casó con McCary en septiembre del año pasado, varios meses después de haber anunciado que estaban comprometidos. Ambos dieron la noticia en diciembre de 2019 con una fotografía publicada en la cuenta de Instagram del guionista (pues ella no tiene redes sociales) donde mostraban el gran anillo de diamantes que él le había regalado a la intérprete.



La boda estaba prevista para mediados de marzo, momento en el que el COVID-19 empezó a llegar con gran fuerza a Estados Unidos, así que el casamiento llegó un tiempo después, en septiembre. Ahora llegaron las fotos que muestran a la actriz con claros indicios de embarazo.



Recientemente Stone habló sobre la maternidad y cómo había cambiado su opinión sobre ella en una entrevista con Jennifer Lawrence publicada en la revista ELLE. "Mi perspectiva sobre los niños ha cambiado a medida que crecí. Nunca cuidé niños ni nada. Cuando era adolescente, pensaba, 'nunca me casaré, nunca tendré hijos' y a medida que cumplí años pensé 'realmente quiero casarme, realmente quiero tener hijos", aseguró.



Emma Stone es una de las actrices mejor pagadas del mundo. Durante cuatro años, entre 2011 y 2015, salió con el también actor Andrew Garfield, su coprotagonista en Spiderman. Un año después, a finales de 2016, conoció a Dave McCary cuando visitó Saturday Night Live, el programa en el que él trabaja. Entonces ella formó parte de un sketch llamado Wells for the boys que él había escrito; sin embargo, no empezaron a salir juntos hasta el verano de 2017. Aunque muy discretos y poco dados a fiestas y apariciones públicas, en estos tres años de relación se les ha podido ver en alguna cena, paseando por Nueva York y en partidos de básquet, deporte al que son aficionados.