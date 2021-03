Emiliano Brancciari sobre Manini Ríos: "Tiene información sobre desaparecidos y no la da"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Semanas atrás, en La letra chica (TV Ciudad), Emiliano Brancciari calificó a Guido Manini Ríos como un "personaje nefasto". Trascendido el comentario, el legislador de Cabildo abierto escribió un tuit invitándolo a un encuentro personal. Pero el líder de NTVG se negó.

Ahora, en declaraciones a una radio argentina se explayó sobre lo sucedido. "(Manini) Tiene información acerca de los desaparecidos que no la da y es parte del gobierno. Me metí con él y me contestó él, imaginate. Me invitaba a hablar y le dije: "yo no quiero hablar nada con usted". Me metí en un lío pero generalmente no soy de hacer ruido con nada", dijo a Radio Metro de Buenos Aires.