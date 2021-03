Emiliano Brancciari calificó a Manini Ríos de "nefasto" y el senador le respondió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Emiliano Brancciari fue el invitado central de este viernes en "La letra chica" (TV Ciudad), donde dio su visión sobre el momento político del país y fue muy duro con algunos integrantes de la coalición de gobierno.

"En el último tiempo le perdí interés a la política. Hay personajes nefastos en esta Coalición que preocupantemente están generando adhesión: Manini", dijo sin medias tintas el líder de No Te Va Gustar.

La reacción del senador y líder de Cabildo Abierto no se hizo esperar en Twitter. "Emiliano: sorprende que sienta tanto odio por alguien que no conoce... Cuando quiera conversar estoy a su disposición...", le escribió Guido Manini Ríos.

Emiliano: sorprende que sienta tanto odio por alguien que no conoce... Cuando quiera conversar estoy a su disposición... — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) March 6, 2021

Brancciari respondió poco después, pero descartó un eventual encuentro. "Tengo la suerte de no sentir odio por nadie. Agradezco su invitación, pero no tendría nada que conversar con usted. Me alcanza con leerlo y escucharlo. Tampoco necesito agradarle. Saludos".