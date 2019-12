Emilia Clarke resolvió no tormarse más selfies con sus seguidores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Así como Emma Watson, Emilia Clarke ha establecido claramente que ya no se tomará selfies con fans que se le acerquen en la calle para cuidar su integridad física y mental.

La actriz de Game Of Thrones enfatizó en un video compartido en su cuenta de Instagram, las razones que le han llevado a tomar esta decisión. "No es por ser antipática o soberbia", aclara al añadir que se le han acercado admiradores nada gratos.

En el clip que da a conocer el canal de televisivo E! en su plataforma, la joven actriz anuncia la decisión que ha tomado después de tener incidentes con sus fans.

La actriz Emma Watson fue quien inició esta postura. Protagonista de filmes exitosos como Harry Potter, decidió negarse a tomarse fotografías en la calle a solicitud de seguidores, porque se publican inmediatamente en las redes sociales y establecen así el lugar en el que se encuentra en esos momentos.

En un podcast de Table Manner, Clarke señaló: "Recuerdo que una vez estaba en un aeropuerto y empecé a sufrir un ataque de pánico por puro cansancio. Estaba llorando a lágrima viva y de repente se me acercó un tipo".



Comentó que el hombre le insistió en tomarse la foto con ella, en esos momentos no tenía idea de qué hacer. Este hecho fue el detonante para que la actriz tomara esta decisión. No obstante, dice que no tiene problema en firmar autógrafos si se lo piden, ya que considera que es una manera más saludable de convivir con sus seguidores.