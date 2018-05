Emilia Clarke hace una divertida pero mala imitación de Chewbacca

Todo aquel que visita The Tonight Show con Jimmy Fallon sabe que debe dejar la vergüenza en casa, porque el conductor tendrá siempre preparado un momento memorable para su invitado.

Emilia Clarke fue la visita de esta semana, y mientras conversaba con el conductor sobre lo increíble que es trabajar en la galaxia muy, muy lejana (la actriz está en Han Solo: una historia de Star Wars que estrenó esta semana en Uruguay), Fallon sacó el tema de los diálogos de uno de los personajes más queridos, Chewbacca, y como quien quiere la cosa, Clarke terminó imitando a su compañero de reparto.

Su imitación fue tan mala y a la vez tan divertida, que no pasó inadvertida y se volvió un éxito que ya lleva más de 800 mil visualizaciones. El video, que compartimos más abajo, no está traducido, pero si lo único que interesa es entender lo que dice Clarke como Chewbacca, no serían para nada útiles los subtítulos: con verla y escucharla es suficiente para reír un rato.