Elton John y Michael Caine alientan a los británicos a vacunarse contra el COVID-19

Dos de los intérpretes más famosos de Gran Bretaña, el cantante Elton John y el actor Michael Caine, unieron fuerzas para burlarse de sí mismos en un cómico anuncio que alienta a las personas a vacunarse contra el COVID-19.

El comercial de 90 segundos muestra a John, de 73 años, burlándose de su reputación, mientras Caine se ríe de sí mismo al repetir el famoso eslogan usado por sus innumerables imitadores: "No mucha gente lo sabe".

Gran Bretaña ya dio la primera dosis de la vacuna a más de 12,6 millones de personas y se encamina a alcanzar su objetivo de llegar a 15 millones en los cuatro grupos prioritarios, incluyendo a los mayores de 70 años, para el 15 de febrero, el lunes próximo.

Sin embargo, hay preocupación de que algunas personas rechacen la vacuna debido a información errónea o a teorías conspirativas sobre la misma.

El comercial, difundido el miércoles, presenta a John simulando hacer una audición para el papel en el anuncio, y recibiendo críticas del director por sus habilidades actorales y por ser demasiado "del mundo del espectáculo", antes de que el cantante haga una imitación del propio Caine. Después de fingir recibir la vacuna, comienza una interpretación de "I'm Still Standing", una de sus canciones más exitosas, a lo que el director bromea: "Gracias Elton, nos comunicaremos contigo".

Un disgustado John responde: "Con tan poca antelación no encontrarás a nadie más grande", antes de que se muestre a Caine recibiendo la vacuna.

"Hola, mi nombre es Michael Caine", dice el actor de 87 años. "Acabo de recibir una vacuna para COVID. No dolió, no mucha gente lo sabe", añade.

El director agradece a Caine, antes de agregar: "Hágale saber al pequeño que no consiguió el trabajo".

Hablando sobre su participación en el comercial, John dijo en un comunicado que "quería participar en esta película para ayudar a mostrarle a la gente los beneficios de vacunarse y cómo ayuda a protegernos a nosotros y a las personas que amamos". "Espero que todos podamos unirnos y aportar nuestro granito de arena contra esta espantosa enfermedad", agregó.