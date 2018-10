Una entrevista que la actriz Ellen Page le hizo a Jair Bolsonaro se convierte en viral

Ocurrió hace algunos meses, pero empujados por el triunfo de Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, National Geographic decidió volver a publicarla. La actriz Ellen Page , conocida activista por los derechos de las minorías, entrevistó al líder de ultraderecha para su programa #Gaycation y el resultado fue, al menos, inquietante.

Con la inminente segunda vuelta que se realizará el 28 de octubre y los ojos de buena parte del mundo puestos en lo que podría ocurrir, los

polémicos dichos de Jair Bolsonaro se convirtieron en uno de los tópicos más comentados en las redes en los últimos días.

La entrevista dura apenas unos minutos, pero sirven para evidenciar que Ellen Page y Jair Bolsonaro no ven el mundo desde el mismo lugar. Ya desde el comienzo, las diferencias quedan en evidencia. Luego de la presentación formal, van directamente al tema que los atañe. "Me tildan como un gran homofóbico y se equivocan. Mi lucha siempre fue y será contra la distribución de material LGBTQ escolar para niños mayores de 6 años. Eso es todo", intenta Bolsonaro acercar posiciones al comienzo de la charla, pero la grieta entre ellos se haría más ancha con el correr del reportaje.

"He leído cosas que dijo y esas cosas, a mí, me parecen homofóbicas. Puede defenderse o explicármelo ahora, pero leí una cita que decía que 'las personas deben sacar a golpes al gay que hay en sus hijos'. Yo soy gay, y le pregunto: ¿Cree que debieron golpearme cuando era niña para que no fuera gay?", cuestiona Page, impávida.



"Si la miro no pienso 'creo que es gay'... Eso no me interesa. Usted es linda. Si fuese un cadete en la academia militar y la viera en la calle le silbaría. Usted es hermosa", intenta Bolsonaro, sin suerte, congraciarse con su entrevistadora.

Luego, expone: "Creo que es un asunto de comportamiento. Cuando era joven, en términos de porcentajes, los gays eran pocos. Con el tiempo, debido a las libertades, a las drogas y a que las mujeres trabajan, aumentó considerablemente el número de homosexuales. También suelo decir que si su hijo está con gente que tiene cierto comportamiento, se comportará igual y creerá que es normal".

"Bueno, ese es el problema... Que usted lo ve como algo anormal. Dice que deberían golpear a los hijos gays y que prefiere que su hijo se muriera antes de que sea gay", le responde Page.

Entonces sí, sin más rodeos, Bolsonaro intenta explicar sus declaraciones sobre la violencia hacia los niños como método válido para educarlos: "Cuando un hijo es muy violento, si le das un correctivo dejará de serlo. ¿Por qué no lo opuesto? Si se los alienta siendo niños, diciendo que esto y aquello es normal, sea cual sea esa normalidad, el niño hará eso".

RELACIONADAS Bolsonaro y Haddad apelan a los miedos de los votantes brasileños By EL PAIS Bolsonaro y Haddad apelan a los miedos de los votantes brasileños Bolsonaro y Haddad apelan a los miedos de los votantes brasileños

Page, luego, le vuelve a marcar que el hecho de que vea la homosexualidad como algo anormal genera prejuicios. "Eso produce, a su vez, odio e infunde vergüenza en la gente. Si se burlan de ellos, eso se traduce en depresión y suicidios", indica. "Creo que están escapando de la normalidad. Debemos tener un norte aquí. Con todo respeto... Usted adoptó una teoría absurda. Incluso teniendo usted una pareja, no podrá procrear. Depende de la donación de alguno de nosotros, de los hombres heterosexuales", concluye el candidato Bolsonaro.