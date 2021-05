Ellen DeGeneres anunció el final de su histórico programa y explicó los motivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hasta que estalló la pandemia, Ellen DeGeneres era una de las conductoras más importantes y queridas de la televisión. Aunque esa imagen cambió desde que se difundieron una serie de críticas de los empleados del programa The Ellen DeGeneres Show, donde señalaban un clima tóxico y malos tratos de parte de la figura central.

Luego de que anunciara que su programa terminaría el año próximo, Ellen dio una entrevista en el programa Today, donde explicó los motivos para el final del exitoso programa.

La noticia llega menos de un año después de que el programa se viera envuelto en controversia. Exempleados criticaron el programa en una exposición de BuzzFeed News por supuestamente tener un "ambiente de trabajo tóxico", lo que provocó que una investigación interna y la producción hicieran una pausa. De acuerdo a varios medios, DeGeneres se mantuvo en su programa porque quería honrar su compromiso con el show y su personal hasta el final de su contrato.

Ellen DeGeneres

Sin embargo, en su entrevista de Today, DeGeneres dijo que las acusaciones no fueron el motivo de su partida.



"Si fuera por eso que estaba renunciando, no habría regresado este año", dijo. "Realmente pensé en no volver, porque fue devastador. Comenzó con ataques contra mí y todo lo que defiendo y en lo que creo y construí mi carrera en torno a... Soy una persona amable. Soy una persona que le gusta hacer feliz a la gente ", siguió.

En cuanto a las acusaciones, la conductora dijo que "no tenía idea de que había problemas detrás de escena".



"No sé cómo podría haber sabido cuando hay 225 empleados aquí y hay muchos edificios diferentes", dijo. "A menos que realmente me quede aquí hasta que la última persona se vaya a casa por la noche. Es mi nombre en el programa, así que claramente me afecta, y tengo que ser yo quien me levante y diga que esto no puede ser tolerado".

Ellen DeGeneres junto a su pareja, Portia De Rossi. Foto: Archivo

La conductora señaló que las acusaciones y la reacción violenta resultante le trajeron recuerdos de cuando su comedia de situación Ellen fue cancelada después de que se declaró homosexual, en 1997.



"Mi terapeuta dice: 'Muy pocas personas pasan por una humillación pública tan grande dos veces en la vida'", dijo. "¿Cómo puedo ser un ejemplo de fuerza, perseverancia y poder si me rindo y huyo?".



"Así que realmente es una de las razones por las que regresé. Trabajé muy duro conmigo misma", continuó refiriéndose a la vuelta del programa de entrevistas después de la controversia. "Y también tengo que decir, si nadie más lo dijo, que fue realmente interesante porque soy una mujer, y se sintió muy misógino".

"No soy a prueba de balas. Y no, no tengo la piel gruesa. Soy extremadamente sensible hasta el punto de que no es saludable lo sensible que soy", dijo. "Cuando algo me regresa y sé que no es cierto, creo que podría tomar una o dos de esas inyecciones, pero cuatro meses seguidos me afectaron", manifestó.

Acerca del último programa de su show, Ellen dijo: "Va a ser muy difícil el último día, pero también sé que es hora", en una entrevista a The Hollywood Reporter, tras la noticia de su partida. "Cuando eres una persona creativa, constantemente necesitas que te desafíen, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío. Necesito algo nuevo para desafiarme".