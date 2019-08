Elisabeth Moss, desde "Mad Men" a conquistar el mundo del cine y las series

Cindy Pearlman, The New YOrk TImes

Han pasado tres años desde que Elisabeth Moss asumió el papel que le ha dado un vuelco a su carrera: June, también conocida como la criada Offred, en The Handmaid’s Tale, adaptado de la novela de Margaret Atwood, publicada en 1985.

Interpretó el papel tanto tiempo que por momentos es difícil salirse de él. “A veces en mi vida real, si algo bueno está sucediendo, digo: ‘Oh, alabado sea’”, contó Moss con una risa, citando la frase clásica del programa.

La tercera temporada de la serie terminará con un esperado final de temporada el 14 de agosto, pero para entonces la actriz de 37 años estará en los cines con una comedia, Las reinas del crimen, que se estrena este jueves.

Dirigida por Andrea Berloff, la película está basada en la serie de cómics de Ollie Masters y Ming Doyle sobre las esposas de los mafiosos en el barrio de Hell’s Kitchen en Nueva York en la década de 1970.

Con sus maridos en la cárcel y ellas sin dinero, Claire (Moss), Kathy (Melissa McCarthy) y Ruby (Tiffany Haddish) deciden tomar las riendas del negocio familiar. “Estas mujeres no pueden pagar la renta”, dijo Moss. “Necesitan proveer. No quieren que los hombres se encarguen de ellas. Es algo que ellas deben hacer, y no vacilan. En una escena le estoy disparando a un tipo a quemarropa, y luego su cuerpo está metido en el maletero de mi auto”.

“Empezamos a tomar el mando del vecindario”.

Digámoslo así: esta no es la típica comedia de verano. “Cada vez que digo que estoy haciendo una película con Melissa McCarthy y Tiffany Haddish, la gente asume que es una comedia absurda”, dijo Moss, “pero no es el caso. En realidad, es muy realista. Sí es graciosa pero es un drama de mafiosos”.

Lo que no quiere decir que no haya momentos ligeros. De hecho, Moss, a pesar de su reputación como actriz dramática, participa en varios de ellos.

La química cómica entre las tres es aún más sorprendente porque en realidad no se conocieron sino hasta que comenzó el rodaje.

“En realidad no las conocía”, dijo Moss. “Por supuesto que había visto todas sus películas. Fue realmente emocionante ver ambos lados de la moneda. Estas mujeres pueden hacerlo todo: comedia y drama”..

Elisabeth Moss en The Handmaid's Tale

Ella espera que sea una película de unión femenina que dejará huella donde más importa: la taquilla.

“Tengo suerte de haber llegado en un momento en que la industria se ha dado cuenta de que las mujeres sí producen dinero”, dijo Moss. “Si pones a tres mujeres en una película, no es arriesgado. Hay un público para eso. Siempre es importante seguir insistiendo con esa idea al poner a las mujeres delante y detrás de la cámara. Tenemos que celebrar sus éxitos”.

Moss creció en Los Ángeles, donde sus padres eran músicos. De adolescente se enfocó en la actuación. Hizo su debut televisivo en la miniserie de NBC Lucky Chances (1990), pasó a un papel recurrente como Cynthia Parks en Picket Fences (1992-1995) y luego interpretó a Baby Louise en una versión televisiva de Gypsy (1993) protagonizada por Bette Midler.

Mientras tanto Moss debutó en la gran pantalla en Suburban Commando (1991). Desde entonces se le ha visto en Inocencia interrumpida (1999), Mumford (1999), The Square (2018) y Nosotros (2019).

Sin embargo, antes de The Handmaid’s Tale, Moss era conocida por haber sido Zoey Bartlet, la hija menor del presidente, en The West Wing y la secretaria convertida en guionista Peggy Olson en Mad Men.

Elisabeth Moss, primera a la derecha, como parte del elenco de Mad Men

¿Dónde estaría Zoey ahora? “Me gusta pensar que ella se habría convertido en periodista”, dijo Moss.

¿Y Peggy? “Siempre estuve muy orgullosa de Peggy”, dijo la actriz, “porque luchó por sus derechos durante una época en la que las mujeres no podían hacer eso en el lugar de trabajo. Exigió un mejor puesto y el sueldo correspondiente. Ella se defendió y no dejó de decir: ‘Deben tratarme como a los hombres y pagarme lo mismo por hacer el mismo trabajo’”.

Esos programas están disponibles en streaming, pero Moss nunca los ve cuando está en su casa en Nueva York.

“Creo en seguir adelante en la vida”, dijo. “Te llevas la experiencia contigo. Un programa como Mad Men fue una gran parte de mi vida, pero se acabó. Siempre será parte de mí”.



Su siguiente proyecto es The French Dispatch de Wes Anderson, en el que formará parte de un reparto estelar que incluye a Timothee Chalamet, Willem Dafoe, Benicio del Toro, Frances McDormand, Bill Murray, Saoirse Ronan, Tilda Swinton y Kate Winslet.

“Elijo personajes que se sienten reales”, dijo Moss. “Y amo los personajes que tienen algo que superar”.