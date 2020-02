Elina Fernández respondió a las críticas por su boda con Eduardo Constantini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sábado pasado, el megaempresario Eduardo Costantini (71 años) se casó con la modelo Elina Fernández en una ceremonia realizada en el Alvear Palace acompañados por amigos y familiares.

La modelo de 30 años fue criticada por el matrimonio debido a la diferencia de edad que existe entre ellos y además fue acusada de practicar un hechizo para conquistar a Costantini. De ahí que el "agua de tanga" se haya hecho famosa por estos días.

Anamá Ferreira fue una de las más críticas, cuando aseguró que Elina planeó una especie de complot para seducirlo. Las panelistas del programa Los ángeles de la mañana también acusaron a la joven de haberse casado por interés.



Resulta curioso que las críticas a la boda hayan ido en una sola dirección: siempre hacia ella y no hacia la avanzada edad del empresario. Sin embargo, Elina no se quedó callada y abordó el tema con tranquilidad.



Desde algún lugar del sur de Argentina donde se encuentra pasando su luna de miel, la modelo le envió un mensaje a Karina Iavícoli de LAM donde dejó en claro que a ella los comentarios no la ofenden. "Sigan hablando. Soy muy segura de mí misma y todos los que amo saben quién soy", aseguró y agregó que ya podrán evaluar su amor verdadero por Costantini: "el tiempo solo va a responderles".