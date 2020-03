El editorial de María Gomensoro por la nota a "El Niño de La Tahona" que se hizo viral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

María Gomensoro se hizo eco de la polémica en torno al video de "El niño de La Tahona". En su programa de radio Recalculando (Carve) se refirió al tema y se mostró indignada con lo sucedido.

La pieza que se hizo viral el día de la asunción presidencial muestra a un niño entrevistado por Telemundo en la entrada a la casa del presidente Luis Lacalle Pou. La nota comienza con la alegría del niño por haber saludado a Lorena Ponce de León, pero termina con su crítica a un gobierno de "farsantes" y "mentirosos". Lo histriónico del joven hizo que se convirtiera en tendencia en redes sociales.

Gomensoro reparó en el episodio y apunto al periodista que le hizo la nota, Xavier Lasarte. "Tendría que haber atinado a bajarle el micrófono diciendo 'qué bueno, qué bueno' bajando el perfil y siguiendo para otra cosa", aconsejó la conductora en el descargo radial. "Pero no solo no hizo eso, sino que le siguió preguntando dónde vivía y si era vecino o no del presidente. Y el medio para el cual salió lo replicó en sus redes".

La conductora se detuvo en el hecho de que es menor y comentó las repercusiones de la situación. "Hay que tener cuidado porque son menores. Lo amenazaron de muerte y de acuchillarlo. La mamá hizo denuncias y pidió ayuda sicológica en la escuela", ennumeró.

Finalmente, y notoriamente molesta, comentó las instrucciones con las que considera que se deben hacer las coberturas de estas características para evitar lo que sucedió con el niño. "A la hora de levantar una opinión, si es un menor hay que hacer firmar un papel de consentimiento de los adultos responsables. Y si el papá deja hablar al chiquilín, vos tenés la capacidad de discernir con el criterio que merece la responsabilidad del micrófono", cerró.