Ed Sheeran, acusado de nuevo por plagio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ed Sheeran vuelve a acaparar titulares: el motivo no tiene que ver con el final de su gira (una de las más taquilleras de la historia, en la que vendió casi ocho millones de entradas), sino por una acusación de plagio. Sam Chokri denuncia que el británico se ha inspirado fuertemente en su obra para crear el superventas "Shape of You".

Chokri asegura que parte de la canción de Sheeran suena como "Oh Why", un tema que publicó en 2015. El demandante aseguró que tiene intención de “frenar el hábito de apropiación de canciones de otros artistas que tiene Ed Sheeran”. La noticia llega poco después del anuncio de Sheeran de hacer un paréntesis de en su actividad escénica.



Y es que, según recuerda el músico, el suyo no es el único tema por el que se ha visto acusado de plagio. Afirma que también se ha apropiado del trabajo compositivo de canciones de TLC, Shaggy y de la cantante de country Jasmine Rae.

En 2016, el cantante de "Galway Girl" pasó por lo mismo después de que los herederos de Ed Townsend lo demandaron por copiar varios elementos de "Let's Get t On" para hacer su hit "Thinking Out Loud". Un juez acabó encontrando “similitudes sustanciales”, por lo que ahora se enfrenta junto a Sony/ATV Music Publishing y Atlantic Records a una sentencia millonaria que tendrá lugar el próximo 11 de setiembre.

Tras estas acusaciones, son muchas las personas que se han puesto a comparar las canciones y algunos le han dado la razó a Chokri. Sin embargo, también vía Twitter, otros se preguntan por qué el músico ha tardado tanto en salir al cruce. Y es que, algunos de los fans del artista británico sospechan que la denuncia esperó salir en el momento preciso, cuando Sheeran estuviera en uno de los puntos más altos de su carrera.

Por su parte, el británico no ha hecho declaraciones sobre el tema, aunque ha denunciado que Chokri le ha bloqueado las ganancias de sus canciones por streaming. Así que parece, que la pugna puede ir para largo.